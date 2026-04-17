Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.04.2026)
Maliyyə
- 17 aprel, 2026
- 09:07
Son qiymət
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel)
98,09
- 1,30
37,24
Neft WTI (dollar/barel)
93,33
- 1,36
35,91
Qızıl (dollar/unsiya)
4 820,90
12,60
479,80
İndekslər
Dow-Jones
48 578,72
115,00
515,43
S&P 500
7 041,28
18,33
195,78
Nasdaq
24 102,70
86,69
860,71
Nikkei
59 518,34
1 384,10
9 178,86
Dax
24 154,47
87,77
- 335,94
FTSE 100
10 589,99
30,41
658,61
CAC 40 INDEX
8 262,70
- 11,87
113,20
Shanghai Composite
4 055,55
28,34
86,71
Bist 100
14 201,05
- 51,33
2 939,53
RTS
1 134,92
- 12,56
20,79
Valyuta
USD/EUR
1,1781
0,0000
0,0036
USD/GBP
1,3520
0,0000
0,0047
JPY/USD
159,4900
0,3200
3,0400
RUB/USD
76,3802
0,0200
- 2,3698
TRY/USD
44,8527
0,0500
1,8965
CNY/USD
6,8249
0,0000
- 0,1641
