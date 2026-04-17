    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.04.2026)

    Maliyyə
    • 17 aprel, 2026
    • 09:07
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.04.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    98,09

    - 1,30

    37,24

    Neft WTI (dollar/barel)

    93,33

    - 1,36

    35,91

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 820,90

    12,60

    479,80

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 578,72

    115,00

    515,43

    S&P 500

    7 041,28

    18,33

    195,78

    Nasdaq

    24 102,70

    86,69

    860,71

    Nikkei

    59 518,34

    1 384,10

    9 178,86

    Dax

    24 154,47

    87,77

    - 335,94

    FTSE 100

    10 589,99

    30,41

    658,61

    CAC 40 INDEX

    8 262,70

    - 11,87

    113,20

    Shanghai Composite

    4 055,55

    28,34

    86,71

    Bist 100

    14 201,05

    - 51,33

    2 939,53

    RTS

    1 134,92

    - 12,56

    20,79

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1781

    0,0000

    0,0036

    USD/GBP

    1,3520

    0,0000

    0,0047

    JPY/USD

    159,4900

    0,3200

    3,0400

    RUB/USD

    76,3802

    0,0200

    - 2,3698

    TRY/USD

    44,8527

    0,0500

    1,8965

    CNY/USD

    6,8249

    0,0000

    - 0,1641
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.04.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (17.04.2026)

    Son xəbərlər

    13:26

    Hikmət Hacıyev: Cənubi Qafqaz regionu daha sabit və sülhə yaxın bir mərhələyə qədəm qoyub

    Xarici siyasət
    13:25

    Dövlət satınalmalarının vahid internet portalının funksionallığı artırılıb

    Biznes
    13:21

    Hikmət Hacıyev: Regionda üç və çoxtərəfli əməkdaşlıq fayda verə bilər

    Xarici siyasət
    13:10

    Elşad Şirzadov: "Gəncə"yə qarşı üçüncü oyunda səhvlərimizi aradan qaldıracağıq"

    Komanda
    13:05

    Azərbaycan bazarın təhlükəsizliyi üçün neft və qaz sektoruna investisiyaları artırmaq çağırışı edib

    Energetika
    13:02
    Foto

    Sumqayıt Sənaye Parkında displey istehsalına başlanılacaq

    Xarici siyasət
    12:58

    AAYDA-ya məxsus şirkət ləğv olunur

    İnfrastruktur
    12:56

    Azərbaycanda at xəstəlikləri üzrə epizootoloji monitorinqlər keçiriləcək

    Sağlamlıq
    12:56

    Cevdet Yılmaz: İkinci Dünya müharibəsindən sonra formalaşmış qlobal nizam sanki geriyə qayıdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti