Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.03.2026)

    Финансы
    • 17 марта, 2026
    • 09:14
    Последняя цена

    Разница с ценой

    закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    103,04

    - 0,10

    42,19

    WTI (долл/барр)

    96,07

    - 2,64

    38,65

    Золото (долл/унция)

    5 031,40

    - 30,30

    690,30

    Индексы

    Dow-Jones

    46 946,41

    387,94

    - 1 116,88

    S&P 500

    6 699,38

    67,19

    - 146,12

    Nasdaq

    22 374,18

    268,82

    -867,81

    Nikkei

    53 928,78

    109,17

    3 589,30

    Dax

    23 564,01

    116,72

    - 926,40

    FTSE 100

    10 317,69

    56,54

    386,31

    CAC 40 INDEX

    7 935,97

    24,44

    - 213,53

    Shanghai Composite

    4 083,03

    - 13,20

    114,19

    Bist 100

    12 956,72

    - 136,21

    1 695,20

    RTS

    1 109,15

    -18,55

    -4,98

    Валюта

    USD/EUR

    1,1495

    0,0078

    - 0,0250

    USD/GBP

    1,3306

    0,0076

    - 0,0167

    JPY/USD

    159,2900

    - 0,4400

    2,8400

    RUB/USD

    81,4865

    1,3293

    2,7365

    TRY/USD

    44,1951

    0,0000

    1,2389

    CNY/USD

    6,8842

    - 0,0195

    - 0,1048
    Ключевые показатели Фондовые рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.03.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (17.03.2026)
