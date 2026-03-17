Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.03.2026)
Maliyyə
- 17 mart, 2026
- 09:05
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
103,04
|
- 0,10
|
42,19
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
96,07
|
- 2,64
|
38,65
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
5 031,40
|
- 30,30
|
690,30
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
46 946,41
|
387,94
|
- 1 116,88
|
S&P 500
|
6 699,38
|
67,19
|
- 146,12
|
Nasdaq
|
22 374,18
|
268,82
|
-867,81
|
Nikkei
|
53 928,78
|
109,17
|
3 589,30
|
Dax
|
23 564,01
|
116,72
|
- 926,40
|
FTSE 100
|
10 317,69
|
56,54
|
386,31
|
CAC 40 INDEX
|
7 935,97
|
24,44
|
- 213,53
|
Shanghai Composite
|
4 083,03
|
- 13,20
|
114,19
|
Bist 100
|
12 956,72
|
- 136,21
|
1 695,20
|
RTS
|
1 109,15
|
-18,55
|
-4,98
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1495
|
0,0078
|
- 0,0250
|
USD/GBP
|
1,3306
|
0,0076
|
- 0,0167
|
JPY/USD
|
159,2900
|
- 0,4400
|
2,8400
|
RUB/USD
|
81,4865
|
1,3293
|
2,7365
|
TRY/USD
|
44,1951
|
0,0000
|
1,2389
|
CNY/USD
|
6,8842
|
- 0,0195
|
- 0,1048
