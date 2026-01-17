Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.01.2026)
Финансы
- 17 января, 2026
- 10:24
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
64,13
|
0,37
|
3,28
|
WTI (долл/барр)
|
59,44
|
0,25
|
2,02
|
Золото (долл/унция)
|
4 595,40
|
- 28,30
|
254,30
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 359,33
|
- 83,11
|
1 296,04
|
S&P 500
|
6 940,01
|
- 4,46
|
94,51
|
Nasdaq
|
23 515,39
|
- 14,63
|
273,40
|
Nikkei
|
53 936,17
|
- 174,33
|
3 596,69
|
Dax
|
25 297,13
|
- 55,26
|
806,72
|
FTSE 100
|
10 235,29
|
- 3,65
|
303,91
|
CAC 40 INDEX
|
8 258,94
|
- 54,18
|
109,44
|
Shanghai Composite
|
4 101,91
|
- 10,69
|
133,07
|
Bist 100
|
12 668,52
|
211,83
|
1 407,00
|
RTS
|
1 106,46
|
22,80
|
- 7,67
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1598
|
0,0000
|
- 0,0147
|
USD/GBP
|
1,3380
|
0,0000
|
- 0,0093
|
JPY/USD
|
158,1200
|
- 0,5100
|
1,6700
|
RUB/USD
|
77,9567
|
- 0,0500
|
- 0,7933
|
TRY/USD
|
43,2797
|
0,0500
|
0,3235
|
CNY/USD
|
6,9703
|
0,0000
|
- 0,0187
