Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.01.2026)
Maliyyə
- 17 yanvar, 2026
- 10:12
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
64,13
|
0,37
|
3,28
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
59,44
|
0,25
|
2,02
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 595,40
|
- 28,30
|
254,30
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
49 359,33
|
- 83,11
|
1 296,04
|
S&P 500
|
6 940,01
|
- 4,46
|
94,51
|
Nasdaq
|
23 515,39
|
- 14,63
|
273,40
|
Nikkei
|
53 936,17
|
- 174,33
|
3 596,69
|
Dax
|
25 297,13
|
- 55,26
|
806,72
|
FTSE 100
|
10 235,29
|
- 3,65
|
303,91
|
CAC 40 INDEX
|
8 258,94
|
- 54,18
|
109,44
|
Shanghai Composite
|
4 101,91
|
- 10,69
|
133,07
|
Bist 100
|
12 668,52
|
211,83
|
1 407,00
|
RTS
|
1 106,46
|
22,80
|
- 7,67
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1598
|
0,0000
|
- 0,0147
|
USD/GBP
|
1,3380
|
0,0000
|
- 0,0093
|
JPY/USD
|
158,1200
|
- 0,5100
|
1,6700
|
RUB/USD
|
77,9567
|
- 0,0500
|
- 0,7933
|
TRY/USD
|
43,2797
|
0,0500
|
0,3235
|
CNY/USD
|
6,9703
|
0,0000
|
- 0,0187
Son xəbərlər
10:53
"Turan Tovuz" bu gün Türkiyədə ilk yoxlama oyununa çıxacaqFutbol
10:49
"Moody's": Azərbaycanın dövlət borcu perspektivdə ÜDM-in 30 %-dən xeyli aşağı olacaqMaliyyə
10:41
Məhkəmə Samvel Karapetyanın ev dustaqlığı müddətini uzadıbRegion
10:38
Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dolları ötübEnergetika
10:24
Azərbaycanın U-21 millisi bu gün "Şamaxı" ilə qarşılaşacaqFutbol
10:23
Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 53 nəfər saxlanılıbHadisə
10:12
10:07
Delsi Rodriqes Venesuela hökumətində kadr dəyişiklikləri edibDigər ölkələr
09:54