    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.01.2026)

    Maliyyə
    • 17 yanvar, 2026
    • 10:12
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    64,13

    0,37

    3,28

    Neft WTI (dollar/barel)

    59,44

    0,25

    2,02

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 595,40

    - 28,30

    254,30

    İndekslər

    Dow-Jones

    49 359,33

    - 83,11

    1 296,04

    S&P 500

    6 940,01

    - 4,46

    94,51

    Nasdaq

    23 515,39

    - 14,63

    273,40

    Nikkei

    53 936,17

    - 174,33

    3 596,69

    Dax

    25 297,13

    - 55,26

    806,72

    FTSE 100

    10 235,29

    - 3,65

    303,91

    CAC 40 INDEX

    8 258,94

    - 54,18

    109,44

    Shanghai Composite

    4 101,91

    - 10,69

    133,07

    Bist 100

    12 668,52

    211,83

    1 407,00

    RTS

    1 106,46

    22,80

    - 7,67

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1598

    0,0000

    - 0,0147

    USD/GBP

    1,3380

    0,0000

    - 0,0093

    JPY/USD

    158,1200

    - 0,5100

    1,6700

    RUB/USD

    77,9567

    - 0,0500

    - 0,7933

    TRY/USD

    43,2797

    0,0500

    0,3235

    CNY/USD

    6,9703

    0,0000

    - 0,0187
    Əmtəə indeks valyuta
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.01.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (17.01.2026)

