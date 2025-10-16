Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.10.2025)
Финансы
- 16 октября, 2025
- 09:09
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
62,49
|
0,31
|
- 12,15
|
WTI (долл/барр)
|
58,88
|
0,33
|
- 12,84
|
Золото (долл/унция)
|
4 251,90
|
57,20
|
1 610,90
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 253,31
|
- 17,15
|
3 709,09
|
S&P 500
|
6 671,06
|
26,75
|
789,43
|
Nasdaq
|
22 670,08
|
148,38
|
3 359,29
|
Nikkei
|
48 196,63
|
1 349,31
|
8 302,09
|
Dax
|
24 181,37
|
- 55,57
|
4 272,23
|
FTSE 100
|
9 424,75
|
- 28,02
|
1 251,73
|
CAC 40 INDEX
|
8 077,00
|
157,38
|
696,26
|
Shanghai Composite
|
3 916,10
|
50,87
|
564,34
|
Bist 100
|
10 464,48
|
148,08
|
633,92
|
RTS
|
1 017,01
|
15,71
|
123,79
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1657
|
0,0037
|
0,1303
|
USD/GBP
|
1,3416
|
0,0069
|
0,0900
|
JPY/USD
|
150,9600
|
- 0,2300
|
- 6,2400
|
RUB/USD
|
78,2505
|
- 1,7495
|
- 35,2695
|
TRY/USD
|
41,8455
|
0,0119
|
6,4855
|
CNY/USD
|
7,1262
|
- 0,0006
|
- 0,1738
