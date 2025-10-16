Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.10.2025)

    Финансы
    • 16 октября, 2025
    • 09:09
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.10.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    62,49

    0,31

    - 12,15

    WTI (долл/барр)

    58,88

    0,33

    - 12,84

    Золото (долл/унция)

    4 251,90

    57,20

    1 610,90

    Индексы

    Dow-Jones

    46 253,31

    - 17,15

    3 709,09

    S&P 500

    6 671,06

    26,75

    789,43

    Nasdaq

    22 670,08

    148,38

    3 359,29

    Nikkei

    48 196,63

    1 349,31

    8 302,09

    Dax

    24 181,37

    - 55,57

    4 272,23

    FTSE 100

    9 424,75

    - 28,02

    1 251,73

    CAC 40 INDEX

    8 077,00

    157,38

    696,26

    Shanghai Composite

    3 916,10

    50,87

    564,34

    Bist 100

    10 464,48

    148,08

    633,92

    RTS

    1 017,01

    15,71

    123,79

    Валюта

    USD/EUR

    1,1657

    0,0037

    0,1303

    USD/GBP

    1,3416

    0,0069

    0,0900

    JPY/USD

    150,9600

    - 0,2300

    - 6,2400

    RUB/USD

    78,2505

    - 1,7495

    - 35,2695

    TRY/USD

    41,8455

    0,0119

    6,4855

    CNY/USD

    7,1262

    - 0,0006

    - 0,1738
    фондовые рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.10.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (16.10.2025)

    Последние новости

    09:54

    В сентябре производство компьютеров в Азербайджане увеличилось в 30 раз

    ИКТ
    09:49

    Азербайджан и Сомали вводят безвиз для владельцев дипломатических паспортов

    Внешняя политика
    09:45

    В Армении глава Арагацотнской епархии взят под стражу на два месяца - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    09:40

    В Высшей лиге Азербайджана во волейболу среди мужчин стартовал новый сезон

    Командные
    09:37

    Госкомпании Азербайджана в 2026-2029гг сократят выплаты дивидендов в бюджет

    Финансы
    09:36

    Кубок Европы ФИБА: Еще одна азербайджанская команда начнет борьбу в основном этапе

    Командные
    09:20

    В Баку 57-летняя женщина погибла от травм, полученных в ДТП

    Происшествия
    09:15

    В Азербайджане доходы от мобильной связи выросли почти на 3%

    ИКТ
    09:14

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.10.2025)

    Финансы
    Лента новостей