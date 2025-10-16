İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.10.2025)

    Maliyyə
    • 16 oktyabr, 2025
    • 08:56
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.10.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    62,49

    0,31

    - 12,15

    Neft WTI (dollar/barel)

    58,88

    0,33

    - 12,84

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 251,90

    57,20

    1 610,90

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 253,31

    - 17,15

    3 709,09

    S&P 500

    6 671,06

    26,75

    789,43

    Nasdaq

    22 670,08

    148,38

    3 359,29

    Nikkei

    48 196,63

    1 349,31

    8 302,09

    Dax

    24 181,37

    - 55,57

    4 272,23

    FTSE 100

    9 424,75

    - 28,02

    1 251,73

    CAC 40 INDEX

    8 077,00

    157,38

    696,26

    Shanghai Composite

    3 916,10

    50,87

    564,34

    Bist 100

    10 464,48

    148,08

    633,92

    RTS

    1 017,01

    15,71

    123,79

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1657

    0,0037

    0,1303

    USD/GBP

    1,3416

    0,0069

    0,0900

    JPY/USD

    150,9600

    - 0,2300

    - 6,2400

    RUB/USD

    78,2505

    - 1,7495

    - 35,2695

    TRY/USD

    41,8455

    0,0119

    6,4855

    CNY/USD

    7,1262

    - 0,0006

    - 0,1738
    Beynəlxalq əmtəə fond valyuta bazarları
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.10.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (16.10.2025)

    Son xəbərlər

    10:00

    Ermənistanda yeparxiya rəhbəri iki ay müddətinə həbs olunub - YENİLƏNİB

    Region
    10:00

    Maliyyə Nazirliyi: Əhalinin orta ömrünün artması pensiya sistemi qarşısında mühüm çağırışlar yaradır

    Maliyyə
    09:55

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 % artıb

    İKT
    09:54

    Azərbaycanda dövlət şirkətlərinin borclarının 88 %-ə yaxını xarici valyutadadır

    Maliyyə
    09:54
    Foto

    Balaxanı qəsəbəsində top mərmisi tapılıb

    Hadisə
    09:52

    Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 33 %-ə yaxın azalıb

    İKT
    09:41

    Maliyyə Nazirliyi bu il yerli banklarda 10 milyard manatdan çox depozit yerləşdirib

    Maliyyə
    09:35

    UEFA Gənclər Liqası: "Sabah"ın ilk matçının hakimləri bəlli olub

    Futbol
    09:23

    Azərbaycan sentyabrda kompüter istehsalını 30 dəfə artırıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti