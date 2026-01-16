Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.01.2026)
Финансы
- 16 января, 2026
- 09:07
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
63,61
|
- 0,15
|
2,76
|
WTI (долл/барр)
|
59,09
|
- 0,10
|
1,67
|
Золото (долл/унция)
|
4 601,40
|
-22,30
|
260,30
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 442,44
|
292,81
|
1 379,15
|
S&P 500
|
6 944,47
|
17,87
|
98,97
|
Nasdaq
|
23 530,02
|
58,27
|
288,03
|
Nikkei
|
54 110,50
|
- 230,73
|
3 771,02
|
Dax
|
25 352,39
|
66,15
|
861,98
|
FTSE 100
|
10 238,94
|
54,59
|
307,56
|
CAC 40 INDEX
|
8 313,12
|
- 17,84
|
163,62
|
Shanghai Composite
|
4 112,60
|
- 13,49
|
143,76
|
Bist 100
|
12 456,69
|
86,80
|
1 195,17
|
RTS
|
1 083,66
|
0,05
|
- 30,47
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1612
|
0,0000
|
- 0,0133
|
USD/GBP
|
1,3390
|
0,0000
|
- 0,0083
|
JPY/USD
|
158,2700
|
- 0,3600
|
1,8200
|
RUB/USD
|
77,8082
|
- 0,2000
|
- 0,9418
|
TRY/USD
|
43,2765
|
0,0500
|
0,3203
|
CNY/USD
|
6,9662
|
0,0000
|
- 0,0228
