В Сеуле автобус выехал на тротуар и врезался в здание: пострадали 13 человек Другие страны

На Абшероне 45-летний мужчина отравился угарным газом Происшествия

В Баку проходит международная конференция о репрессивной политике Индии в отношении нацменьшинств Внешняя политика

Клуб "Карабах" опустился на одну позицию в мировом рейтинге Футбол

В Баку 20-летний россиянин погиб при столкновении мотоцикла с грузовиком Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у западного побережья США Другие страны

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2026) Финансы

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.01.2026) Финансы