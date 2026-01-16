İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.01.2026)

    Maliyyə
    • 16 yanvar, 2026
    • 08:55
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.01.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    63,61

    - 0,15

    2,76

    Neft WTI (dollar/barel)

    59,09

    - 0,10

    1,67

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 601,40

    -22,30

    260,30

    İndekslər

    Dow-Jones

    49 442,44

    292,81

    1 379,15

    S&P 500

    6 944,47

    17,87

    98,97

    Nasdaq

    23 530,02

    58,27

    288,03

    Nikkei

    54 110,50

    - 230,73

    3 771,02

    Dax

    25 352,39

    66,15

    861,98

    FTSE 100

    10 238,94

    54,59

    307,56

    CAC 40 INDEX

    8 313,12

    - 17,84

    163,62

    Shanghai Composite

    4 112,60

    - 13,49

    143,76

    Bist 100

    12 456,69

    86,80

    1 195,17

    RTS

    1 083,66

    0,05

    - 30,47

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1612

    0,0000

    - 0,0133

    USD/GBP

    1,3390

    0,0000

    - 0,0083

    JPY/USD

    158,2700

    - 0,3600

    1,8200

    RUB/USD

    77,8082

    - 0,2000

    - 0,9418

    TRY/USD

    43,2765

    0,0500

    0,3203

    CNY/USD

    6,9662

    0,0000

    - 0,0228
