    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.04.2026)

    15 апреля, 2026
    • 09:06
    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    95,11

    - 3,00

    34,26

    WTI (долл/барр)

    90,98

    - 5,93

    33,56

    Золото (долл/унция)

    4 849,00

    59,00

    507,90

    Индексы

    Dow-Jones

    48 535,99

    317,74

    472,70

    S&P 500

    6 967,38

    81,14

    121,88

    Nasdaq

    23 639,08

    455,34

    397,09

    Nikkei

    58 355,67

    448,70

    8 016,19

    Dax

    24 044,22

    301,78

    - 446,19

    FTSE 100

    10 609,06

    26,10

    677,68

    CAC 40 INDEX

    8 327,86

    91,88

    178,36

    Shanghai Composite

    4 026,31

    37,52

    57,47

    Bist 100

    14 202,24

    143,73

    2 940,72

    RTS

    1 131,92

    7,04

    17,79

    Валюта

    USD/EUR

    1,1788

    0,0021

    0,0043

    USD/GBP

    1,3567

    0,0050

    0,0094

    JPY/USD

    158,9700

    - 0,0900

    2,5200

    RUB/USD

    75,7967

    - 0,3677

    - 2,9533

    TRY/USD

    44,7349

    0,0247

    1,7787

    CNY/USD

    6,8174

    - 0,0002

    - 0,1716
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (15.04.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (15.04.2026)

