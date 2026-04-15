Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.04.2026)
Финансы
- 15 апреля, 2026
- 09:06
Последняя цена
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
Разница с началом года
Товар
Brent (долл/барр)
95,11
- 3,00
34,26
WTI (долл/барр)
90,98
- 5,93
33,56
Золото (долл/унция)
4 849,00
59,00
507,90
Индексы
Dow-Jones
48 535,99
317,74
472,70
S&P 500
6 967,38
81,14
121,88
Nasdaq
23 639,08
455,34
397,09
Nikkei
58 355,67
448,70
8 016,19
Dax
24 044,22
301,78
- 446,19
FTSE 100
10 609,06
26,10
677,68
CAC 40 INDEX
8 327,86
91,88
178,36
Shanghai Composite
4 026,31
37,52
57,47
Bist 100
14 202,24
143,73
2 940,72
RTS
1 131,92
7,04
17,79
Валюта
USD/EUR
1,1788
0,0021
0,0043
USD/GBP
1,3567
0,0050
0,0094
JPY/USD
158,9700
- 0,0900
2,5200
RUB/USD
75,7967
- 0,3677
- 2,9533
TRY/USD
44,7349
0,0247
1,7787
CNY/USD
6,8174
- 0,0002
- 0,1716
