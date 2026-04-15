Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (15.04.2026)
Maliyyə
- 15 aprel, 2026
- 08:42
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
95,11
|
- 3,00
|
34,26
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
90,98
|
- 5,93
|
33,56
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 849,00
|
59,00
|
507,90
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
48 535,99
|
317,74
|
472,70
|
S&P 500
|
6 967,38
|
81,14
|
121,88
|
Nasdaq
|
23 639,08
|
455,34
|
397,09
|
Nikkei
|
58 355,67
|
448,70
|
8 016,19
|
Dax
|
24 044,22
|
301,78
|
- 446,19
|
FTSE 100
|
10 609,06
|
26,10
|
677,68
|
CAC 40 INDEX
|
8 327,86
|
91,88
|
178,36
|
Shanghai Composite
|
4 026,31
|
37,52
|
57,47
|
Bist 100
|
14 202,24
|
143,73
|
2 940,72
|
RTS
|
1 131,92
|
7,04
|
17,79
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1788
|
0,0021
|
0,0043
|
USD/GBP
|
1,3567
|
0,0050
|
0,0094
|
JPY/USD
|
158,9700
|
- 0,0900
|
2,5200
|
RUB/USD
|
75,7967
|
- 0,3677
|
- 2,9533
|
TRY/USD
|
44,7349
|
0,0247
|
1,7787
|
CNY/USD
|
6,8174
|
- 0,0002
|
- 0,1716
