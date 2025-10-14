Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.10.2025)

    Финансы
    • 14 октября, 2025
    • 09:09
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.10.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    63,35

    0,62

    - 11,29

    WTI (долл/барр)

    59,52

    0,62

    - 12,20

    Золото (долл/барр)

    4 174,80

    174,40

    1 533,80

    Индексы

    Dow-Jones

    46 067,58

    587,98

    3 523,36

    S&P 500

    6 654,72

    102,21

    773,09

    Nasdaq

    22 694,61

    490,18

    3 383,82

    Nikkei

    46 898,98

    - 1 189,82

    7 004,44

    Dax

    24 387,93

    146,47

    4 478,79

    FTSE 100

    9 442,87

    15,40

    1 269,85

    CAC 40 INDEX

    7 934,26

    16,26

    553,52

    Shanghai Composite

    3 897,56

    0,53

    545,80

    Bist 100

    10 556,18

    - 164,18

    725,62

    RTS

    1 003,79

    - 0,59

    110,57

    Валюта

    USD/EUR

    1,1586

    - 0,0033

    0,1232

    USD/GBP

    1,3348

    - 0,0012

    0,0832

    JPY/USD

    151,9000

    0,7100

    - 5,3000

    RUB/USD

    81,0266

    - 0,7075

    - 32,4934

    TRY/USD

    41,8262

    0,0072

    6,4662

    CNY/USD

    7,1371

    0,0018

    - 0,1629
    валютные рынки Ключевые показатели
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.10.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (14.10.2025)

