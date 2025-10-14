Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.10.2025)
Финансы
- 14 октября, 2025
- 09:09
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
63,35
|
0,62
|
- 11,29
|
WTI (долл/барр)
|
59,52
|
0,62
|
- 12,20
|
Золото (долл/барр)
|
4 174,80
|
174,40
|
1 533,80
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 067,58
|
587,98
|
3 523,36
|
S&P 500
|
6 654,72
|
102,21
|
773,09
|
Nasdaq
|
22 694,61
|
490,18
|
3 383,82
|
Nikkei
|
46 898,98
|
- 1 189,82
|
7 004,44
|
Dax
|
24 387,93
|
146,47
|
4 478,79
|
FTSE 100
|
9 442,87
|
15,40
|
1 269,85
|
CAC 40 INDEX
|
7 934,26
|
16,26
|
553,52
|
Shanghai Composite
|
3 897,56
|
0,53
|
545,80
|
Bist 100
|
10 556,18
|
- 164,18
|
725,62
|
RTS
|
1 003,79
|
- 0,59
|
110,57
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1586
|
- 0,0033
|
0,1232
|
USD/GBP
|
1,3348
|
- 0,0012
|
0,0832
|
JPY/USD
|
151,9000
|
0,7100
|
- 5,3000
|
RUB/USD
|
81,0266
|
- 0,7075
|
- 32,4934
|
TRY/USD
|
41,8262
|
0,0072
|
6,4662
|
CNY/USD
|
7,1371
|
0,0018
|
- 0,1629
