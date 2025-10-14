İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.10.2025)

    Maliyyə
    • 14 oktyabr, 2025
    • 08:59
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    63,35

    0,62

    - 11,29

    Neft WTI (dollar/barel)

    59,52

    0,62

    - 12,20

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 174,80

    174,40

    1 533,80

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 067,58

    587,98

    3 523,36

    S&P 500

    6 654,72

    102,21

    773,09

    Nasdaq

    22 694,61

    490,18

    3 383,82

    Nikkei

    46 898,98

    - 1 189,82

    7 004,44

    Dax

    24 387,93

    146,47

    4 478,79

    FTSE 100

    9 442,87

    15,40

    1 269,85

    CAC 40 INDEX

    7 934,26

    16,26

    553,52

    Shanghai Composite

    3 897,56

    0,53

    545,80

    Bist 100

    10 556,18

    - 164,18

    725,62

    RTS

    1 003,79

    - 0,59

    110,57

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1586

    - 0,0033

    0,1232

    USD/GBP

    1,3348

    - 0,0012

    0,0832

    JPY/USD

    151,9000

    0,7100

    - 5,3000

    RUB/USD

    81,0266

    - 0,7075

    - 32,4934

    TRY/USD

    41,8262

    0,0072

    6,4662

    CNY/USD

    7,1371

    0,0018

    - 0,1629
    Beynəlxalq əmtəə fond valyuta bazarları

