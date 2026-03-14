Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.03.2026)
Финансы
- 14 марта, 2026
- 09:15
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (доллар/баррель)
|
103,14
|
2,49
|
42,29
|
WTI (долл/барр)
|
98,71
|
3,01
|
41,29
|
Золото (доллар/унция)
|
5 061,70
|
-45,40
|
720,60
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 558,47
|
-119,38
|
-1 504,82
|
S&P 500
|
6 632,19
|
-40,43
|
-213,31
|
Nasdaq
|
22 105,36
|
-206,62
|
-1 136,63
|
Nikkei
|
53 819,61
|
23,43
|
3 480,13
|
Dax
|
23 447,29
|
-142,36
|
-1 043,12
|
FTSE 100
|
10 261,15
|
-44,00
|
329,77
|
CAC 40 INDEX
|
7 911,53
|
-72,91
|
-237,97
|
ShanghaiComposite
|
4 096,23
|
-33,50
|
127,39
|
BIST 100
|
13 092,93
|
-193,19
|
1 831,41
|
RTS
|
1 127,70
|
-16,60
|
13,57
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1417
|
-0,0084
|
-0,0328
|
GBP/USD
|
1,3230
|
-0,0101
|
-0,0243
|
USD/JPY
|
159,7300
|
0,1600
|
3,2800
|
USD/RUB
|
80,1572
|
0,5537
|
1,4072
|
USD/TRY
|
44,1951
|
0,0049
|
1,2389
|
USD/CNY
|
6,9037
|
0,0186
|
-0,0853
