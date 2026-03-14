    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.03.2026)

    Финансы
    14 марта, 2026
    • 09:15
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.03.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (доллар/баррель)

    103,14

    2,49

    42,29

    WTI (долл/барр)

    98,71

    3,01

    41,29

    Золото (доллар/унция)

    5 061,70

    -45,40

    720,60

    Индексы

    Dow-Jones

    46 558,47

    -119,38

    -1 504,82

    S&P 500

    6 632,19

    -40,43

    -213,31

    Nasdaq

    22 105,36

    -206,62

    -1 136,63

    Nikkei

    53 819,61

    23,43

    3 480,13

    Dax

    23 447,29

    -142,36

    -1 043,12

    FTSE 100

    10 261,15

    -44,00

    329,77

    CAC 40 INDEX

    7 911,53

    -72,91

    -237,97

    ShanghaiComposite

    4 096,23

    -33,50

    127,39

    BIST 100

    13 092,93

    -193,19

    1 831,41

    RTS

    1 127,70

    -16,60

    13,57

    Валюта

    USD/EUR

    1,1417

    -0,0084

    -0,0328

    GBP/USD

    1,3230

    -0,0101

    -0,0243

    USD/JPY

    159,7300

    0,1600

    3,2800

    USD/RUB

    80,1572

    0,5537

    1,4072

    USD/TRY

    44,1951

    0,0049

    1,2389

    USD/CNY

    6,9037

    0,0186

    -0,0853
    Ключевые показатели Фондовые рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.03.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (14.03.2026)
