Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.03.2026)
Maliyyə
- 14 mart, 2026
- 09:06
Son qiymət
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel)
103,14
2,49
42,29
Neft WTI (dollar/barel)
98,71
3,01
41,29
Qızıl (dollar/unsiya)
5 061,70
-45,40
720,60
İndekslər
Dow-Jones
46 558,47
-119,38
-1 504,82
S&P 500
6 632,19
-40,43
-213,31
Nasdaq
22 105,36
-206,62
-1 136,63
Nikkei
53 819,61
23,43
3 480,13
Dax
23 447,29
-142,36
-1 043,12
FTSE 100
10 261,15
-44,00
329,77
CAC 40 INDEX
7 911,53
-72,91
-237,97
Shanghai Composite
4 096,23
-33,50
127,39
Bist 100
13 092,93
-193,19
1 831,41
RTS
1 127,70
-16,60
13,57
Valyuta
USD/EUR
1,1417
-0,0084
-0,0328
USD/GBP
1,3230
-0,0101
-0,0243
JPY/USD
159,7300
0,1600
3,2800
RUB/USD
80,1572
0,5537
1,4072
TRY/USD
44,1951
0,0049
1,2389
CNY/USD
6,9037
0,0186
-0,0853
