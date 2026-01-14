Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.01.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    65,37

    - 0,10

    4,52

    WTI (долл/барр)

    59,12

    1,36

    1,70

    Золото (долл/унция)

    4 635,80

    36,70

    294,70

    Индексы

    Dow-Jones

    49 191,99

    - 398,21

    1 128,70

    S&P 500

    6 963,74

    - 13,53

    118,24

    Nasdaq

    23 709,87

    - 24,03

    467,88

    Nikkei

    53 549,16

    1 609,27

    3 209,68

    Dax

    25 420,66

    15,32

    930,25

    FTSE 100

    10 137,35

    - 3,35

    205,97

    CAC 40 INDEX

    8 347,20

    - 11,56

    197,70

    Shanghai Composite

    4 138,76

    - 26,53

    169,92

    Bist 100

    12 385,61

    130,78

    1 124,09

    RTS

    1 077,44

    - 2,84

    - 36,69

    Валюта

    USD/EUR

    1,1644

    - 0,0011

    - 0,0101

    USD/GBP

    1,3440

    0,0005

    - 0,0033

    JPY/USD

    159,2400

    0,1000

    2,7900

    RUB/USD

    78,6833

    - 0,1500

    - 0,0667

    TRY/USD

    43,1692

    0,0100

    0,2130

    CNY/USD

    6,9761

    0,0000

    - 0,0129
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.01.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (14.01.2026)

    Последние новости

    09:21

    Ильхам Алиев поделился публикацией о встрече с жителями Агдере

    Внутренняя политика
    09:18

    В Таиланде при падении строительного крана на поезд погибли 22 человека, 70 пострадали

    Другие страны
    09:15

    США получат 74% акций в TRIPP Development Company, Армения - 26%

    В регионе
    09:12

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2026)

    Финансы
    09:08

    Казмортрансфлот нарастил контейнерные перевозки по Каспию более чем на 15% в 2025 году

    Инфраструктура
    09:07

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.01.2026)

    Финансы
    09:06

    Казахстан привлек $300 млн на развитие Среднего коридора

    Инфраструктура
    09:04

    ГААДА: Обеспечена безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах

    Инфраструктура
    08:50

    Комета 3I/ATLAS приближается к спутнику Юпитера

    Наука и образование
    Лента новостей