Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.01.2026)
Maliyyə
- 14 yanvar, 2026
- 08:59
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
65,37
|
- 0,10
|
4,52
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
59,12
|
1,36
|
1,70
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 635,80
|
36,70
|
294,70
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
49 191,99
|
- 398,21
|
1 128,70
|
S&P 500
|
6 963,74
|
- 13,53
|
118,24
|
Nasdaq
|
23 709,87
|
- 24,03
|
467,88
|
Nikkei
|
53 549,16
|
1 609,27
|
3 209,68
|
Dax
|
25 420,66
|
15,32
|
930,25
|
FTSE 100
|
10 137,35
|
- 3,35
|
205,97
|
CAC 40 INDEX
|
8 347,20
|
- 11,56
|
197,70
|
Shanghai Composite
|
4 138,76
|
- 26,53
|
169,92
|
Bist 100
|
12 385,61
|
130,78
|
1 124,09
|
RTS
|
1 077,44
|
- 2,84
|
- 36,69
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1644
|
- 0,0011
|
- 0,0101
|
USD/GBP
|
1,3440
|
0,0005
|
- 0,0033
|
JPY/USD
|
159,2400
|
0,1000
|
2,7900
|
RUB/USD
|
78,6833
|
- 0,1500
|
- 0,0667
|
TRY/USD
|
43,1692
|
0,0100
|
0,2130
|
CNY/USD
|
6,9761
|
0,0000
|
- 0,0129
