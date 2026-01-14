İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.01.2026)

    Maliyyə
    • 14 yanvar, 2026
    • 08:59
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.01.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    65,37

    - 0,10

    4,52

    Neft WTI (dollar/barel)

    59,12

    1,36

    1,70

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 635,80

    36,70

    294,70

    İndekslər

    Dow-Jones

    49 191,99

    - 398,21

    1 128,70

    S&P 500

    6 963,74

    - 13,53

    118,24

    Nasdaq

    23 709,87

    - 24,03

    467,88

    Nikkei

    53 549,16

    1 609,27

    3 209,68

    Dax

    25 420,66

    15,32

    930,25

    FTSE 100

    10 137,35

    - 3,35

    205,97

    CAC 40 INDEX

    8 347,20

    - 11,56

    197,70

    Shanghai Composite

    4 138,76

    - 26,53

    169,92

    Bist 100

    12 385,61

    130,78

    1 124,09

    RTS

    1 077,44

    - 2,84

    - 36,69

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1644

    - 0,0011

    - 0,0101

    USD/GBP

    1,3440

    0,0005

    - 0,0033

    JPY/USD

    159,2400

    0,1000

    2,7900

    RUB/USD

    78,6833

    - 0,1500

    - 0,0667

    TRY/USD

    43,1692

    0,0100

    0,2130

    CNY/USD

    6,9761

    0,0000

    - 0,0129
