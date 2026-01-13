Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.01.2026)

    Финансы
    • 13 января, 2026
    • 08:56
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.01.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    64,08

    0,74

    3,23

    WTI (долл/барр)

    59,73

    0,61

    2,31

    Золото (долл/унция)

    4 606,00

    105,10

    264,90

    Индексы

    Dow-Jones

    49 590,20

    86,13

    1 526,91

    S&P 500

    6 977,27

    10,99

    131,77

    Nasdaq

    23 733,90

    31,02

    491,91

    Nikkei

    53 689,25

    1 749,36

    3 349,77

    Dax

    25 405,34

    143,70

    914,93

    FTSE 100

    10 140,70

    16,10

    209,32

    CAC 40 INDEX

    8 358,76

    - 3,33

    209,26

    Shanghai Composite

    4 167,66

    47,23

    198,82

    Bist 100

    12 254,83

    53,88

    993,31

    RTS

    1 080,28

    - 17,03

    - 33,85

    Валюта

    USD/EUR

    1,1664

    0,0027

    - 0,0081

    USD/GBP

    1,3474

    0,0070

    0,0001

    JPY/USD

    158,7500

    0,8600

    2,3000

    RUB/USD

    78,3683

    -0,5923

    - 0,3817

    TRY/USD

    43,1546

    0,0785

    0,1984

    CNY/USD

    6,9754

    - 0,0029

    - 0,0136
    фондовые индексы биржевые торги валюта нефть
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.01.2026)

