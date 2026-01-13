Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.01.2026) Финансы

Фото На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта Инфраструктура

В Аргентине из-за мощных волн погиб человек, десятки пострадали Другие страны

G7 договорилась сократить зависимость от Китая в поставках редкоземельных минералов Другие страны

Маск заявил, что хочет с помощью SpaceX воплотить в жизнь "Звездный путь" Другие страны

США и их партнеры обсудили цепочки поставок редкоземельных металлов Другие страны

У Курил зарегистрировали ощущаемое землетрясение магнитудой 5,6 Другие страны

Глава МИД Германии не ожидает военных действий США по захвату Гренландии Другие страны