Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.01.2026)
Maliyyə
- 13 yanvar, 2026
- 08:50
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
64,08
|
0,74
|
3,23
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
59,73
|
0,61
|
2,31
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 606,00
|
105,10
|
264,90
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
49 590,20
|
86,13
|
1 526,91
|
S&P 500
|
6 977,27
|
10,99
|
131,77
|
Nasdaq
|
23 733,90
|
31,02
|
491,91
|
Nikkei
|
53 689,25
|
1 749,36
|
3 349,77
|
Dax
|
25 405,34
|
143,70
|
914,93
|
FTSE 100
|
10 140,70
|
16,10
|
209,32
|
CAC 40 INDEX
|
8 358,76
|
- 3,33
|
209,26
|
Shanghai Composite
|
4 167,66
|
47,23
|
198,82
|
Bist 100
|
12 254,83
|
53,88
|
993,31
|
RTS
|
1 080,28
|
- 17,03
|
- 33,85
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1664
|
0,0027
|
- 0,0081
|
USD/GBP
|
1,3474
|
0,0070
|
0,0001
|
JPY/USD
|
158,7500
|
0,8600
|
2,3000
|
RUB/USD
|
78,3683
|
-0,5923
|
- 0,3817
|
TRY/USD
|
43,1546
|
0,0785
|
0,1984
|
CNY/USD
|
6,9754
|
- 0,0029
|
- 0,0136
