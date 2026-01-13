İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.01.2026)

    Maliyyə
    • 13 yanvar, 2026
    • 08:50
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.01.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    64,08

    0,74

    3,23

    Neft WTI (dollar/barel)

    59,73

    0,61

    2,31

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 606,00

    105,10

    264,90

    İndekslər

    Dow-Jones

    49 590,20

    86,13

    1 526,91

    S&P 500

    6 977,27

    10,99

    131,77

    Nasdaq

    23 733,90

    31,02

    491,91

    Nikkei

    53 689,25

    1 749,36

    3 349,77

    Dax

    25 405,34

    143,70

    914,93

    FTSE 100

    10 140,70

    16,10

    209,32

    CAC 40 INDEX

    8 358,76

    - 3,33

    209,26

    Shanghai Composite

    4 167,66

    47,23

    198,82

    Bist 100

    12 254,83

    53,88

    993,31

    RTS

    1 080,28

    - 17,03

    - 33,85

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1664

    0,0027

    - 0,0081

    USD/GBP

    1,3474

    0,0070

    0,0001

    JPY/USD

    158,7500

    0,8600

    2,3000

    RUB/USD

    78,3683

    -0,5923

    - 0,3817

    TRY/USD

    43,1546

    0,0785

    0,1984

    CNY/USD

    6,9754

    - 0,0029

    - 0,0136
    Əmtəə indeks valyuta
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.01.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (13.01.2026)

    Son xəbərlər

    09:09

    AMB-nin Naxçıvan idarəsində tikinti işləri aparılacaq

    Maliyyə
    09:05

    Göyçayda kamuflyaj olunaraq evdən quldurluq edən şəxsdən narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    09:00

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda mövsümə bu gün start veriləcək

    Futbol
    09:00

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.01.2026)

    Maliyyə
    08:50

    Lənkəranın bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    08:50

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.01.2026)

    Maliyyə
    08:46

    Argentinada güclü dalğalar nəticəsində bir nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    08:30

    G7 nadir torpaq mineralları üçün Çindən asılılığı azaltmağı razılaşdırıb

    Digər ölkələr
    08:13
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti