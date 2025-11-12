Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.11.2025)

    Финансы
    • 12 ноября, 2025
    • 09:07
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.11.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой

    закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    64,96

    1,06

    - 9,68

    WTI (долл/барр)

    60,84

    0,88

    - 10,88

    Золото (долл/унция)

    4 115,40

    - 35,30

    1 474,40

    Индексы

    Dow-Jones

    47 927,96

    559,33

    5 383,74

    S&P 500

    6 846,61

    14,18

    964,98

    Nasdaq

    23 468,30

    - 58,87

    4 157,51

    Nikkei

    50 761,94

    - 149,82

    10 867,40

    Dax

    24 088,06

    128,07

    4 178,92

    FTSE 100

    9 899,60

    112,45

    1 726,58

    CAC 40 INDEX

    8 156,23

    100,72

    775,49

    Shanghai Composite

    4 000,85

    - 17,75

    649,09

    Bist 100

    10 576,45

    - 212,58

    745,89

    RTS

    993,65

    - 1,27

    100,43

    Валюта

    USD/EUR

    1,1572

    0,0013

    0,1218

    USD/GBP

    1,3131

    - 0,0036

    0,0615

    JPY/USD

    154,5500

    0,2600

    - 2,6500

    RUB/USD

    80,9712

    -0,3883

    - 32,5488

    TRY/USD

    42,2388

    0,0093

    6,8788

    CNY/USD

    7,1193

    -0,0033

    - 0,1807
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.11.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (12.11.2025)

