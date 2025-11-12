Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.11.2025)
Maliyyə
- 12 noyabr, 2025
- 08:55
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
64,96
|
1,06
|
- 9,68
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
60,84
|
0,88
|
- 10,88
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 115,40
|
- 35,30
|
1 474,40
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
47 927,96
|
559,33
|
5 383,74
|
S&P 500
|
6 846,61
|
14,18
|
964,98
|
Nasdaq
|
23 468,30
|
- 58,87
|
4 157,51
|
Nikkei
|
50 761,94
|
- 149,82
|
10 867,40
|
Dax
|
24 088,06
|
128,07
|
4 178,92
|
FTSE 100
|
9 899,60
|
112,45
|
1 726,58
|
CAC 40 INDEX
|
8 156,23
|
100,72
|
775,49
|
Shanghai Composite
|
4 000,85
|
- 17,75
|
649,09
|
Bist 100
|
10 576,45
|
- 212,58
|
745,89
|
RTS
|
993,65
|
- 1,27
|
100,43
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1572
|
0,0013
|
0,1218
|
USD/GBP
|
1,3131
|
- 0,0036
|
0,0615
|
JPY/USD
|
154,5500
|
0,2600
|
- 2,6500
|
RUB/USD
|
80,9712
|
-0,3883
|
- 32,5488
|
TRY/USD
|
42,2388
|
0,0093
|
6,8788
|
CNY/USD
|
7,1193
|
-0,0033
|
- 0,1807
