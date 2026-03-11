Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.03.2026)
Финансы
- 11 марта, 2026
- 09:02
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
86,38
|
- 7,85
|
25,53
|
WTI (долл/барр)
|
82,53
|
- 7,81
|
25,11
|
Золото (долл/унция)
|
5 214,70
|
43,80
|
873,60
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
47 706,51
|
- 34,29
|
- 356,78
|
S&P 500
|
6 781,48
|
- 14,51
|
- 64,02
|
Nasdaq
|
22 697,10
|
1,15
|
- 544,89
|
Nikkei
|
55 633,94
|
1 691,49
|
5 294,46
|
Dax
|
23 968,63
|
559,26
|
- 521,78
|
FTSE 100
|
10 412,24
|
162,72
|
480,86
|
CAC 40 INDEX
|
8 057,36
|
142,00
|
- 92,14
|
Shanghai Composite
|
4 123,96
|
27,94
|
155,12
|
Bist 100
|
13 175,74
|
473,74
|
1 914,22
|
RTS
|
1 141,77
|
-7,94
|
27,64
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1633
|
0,0023
|
- 0,0112
|
USD/GBP
|
1,3452
|
0,0034
|
- 0,0021
|
JPY/USD
|
158,2000
|
0,3500
|
1,7500
|
RUB/USD
|
78,9456
|
0,5342
|
0,1956
|
TRY/USD
|
44,0801
|
0,0053
|
1,1239
|
CNY/USD
|
6,8630
|
- 0,0237
|
- 0,1260
