    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.03.2026)

    Maliyyə
    • 11 mart, 2026
    • 08:50
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.03.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    86,38

    - 7,85

    25,53

    Neft WTI (dollar/barel)

    82,53

    - 7,81

    25,11

    Qızıl (dollar/unsiya)

    5 214,70

    43,80

    873,60

    İndekslər

    Dow-Jones

    47 706,51

    - 34,29

    - 356,78

    S&P 500

    6 781,48

    - 14,51

    - 64,02

    Nasdaq

    22 697,10

    1,15

    - 544,89

    Nikkei

    55 633,94

    1 691,49

    5 294,46

    Dax

    23 968,63

    559,26

    - 521,78

    FTSE 100

    10 412,24

    162,72

    480,86

    CAC 40 INDEX

    8 057,36

    142,00

    - 92,14

    Shanghai Composite

    4 123,96

    27,94

    155,12

    Bist 100

    13 175,74

    473,74

    1 914,22

    RTS

    1 141,77

    -7,94

    27,64

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1633

    0,0023

    - 0,0112

    USD/GBP

    1,3452

    0,0034

    - 0,0021

    JPY/USD

    158,2000

    0,3500

    1,7500

    RUB/USD

    78,9456

    0,5342

    0,1956

    TRY/USD

    44,0801

    0,0053

    1,1239

    CNY/USD

    6,8630

    - 0,0237

    - 0,1260
    Beynəlxalq əmtəə valyuta bazarları fond
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.03.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (11.03.2026)

