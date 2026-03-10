Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.03.2026)

    Финансы
    • 10 марта, 2026
    • 09:10
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.03.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    94,23

    1,54

    33,38

    WTI (долл/барр)

    90,34

    - 0,56

    32,92

    Золото (долл/унция)

    5 170,90

    12,20

    829,80

    Индексы

    Dow-Jones

    47 740,80

    239,25

    - 322,49

    S&P 500

    6 795,99

    55,97

    - 49,51

    Nasdaq

    22 695,95

    308,27

    - 546,04

    Nikkei

    53 942,45

    - 1 678,39

    3 602,97

    Dax

    23 409,37

    - 181,66

    - 1 081,04

    FTSE 100

    10 249,52

    - 35,23

    318,14

    CAC 40 INDEX

    7 915,36

    - 78,13

    -234,14

    Shanghai Composite

    4 096,02

    - 28,17

    127,18

    Bist 100

    12 702,00

    - 90,81

    1 440,48

    RTS

    1 149,71

    13,76

    35,58

    Валюта

    USD/EUR

    1,1610

    -0,0008

    - 0,0135

    USD/GBP

    1,3418

    0,0005

    - 0,0055

    JPY/USD

    157,8500

    0,0700

    1,4000

    RUB/USD

    78,4114

    - 0,3713

    - 0,3386

    TRY/USD

    44,0748

    - 0,0017

    1,1186

    CNY/USD

    6,8867

    - 0,0177

    - 0,1023
    фондовые индексы золото нефть Brent WTI
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.03.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (10.03.2026)
