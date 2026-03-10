Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.03.2026)
Maliyyə
- 10 mart, 2026
- 08:57
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
94,23
|
1,54
|
33,38
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
90,34
|
- 0,56
|
32,92
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
5 170,90
|
12,20
|
829,80
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
47 740,80
|
239,25
|
- 322,49
|
S&P 500
|
6 795,99
|
55,97
|
- 49,51
|
Nasdaq
|
22 695,95
|
308,27
|
- 546,04
|
Nikkei
|
53 942,45
|
- 1 678,39
|
3 602,97
|
Dax
|
23 409,37
|
- 181,66
|
- 1 081,04
|
FTSE 100
|
10 249,52
|
- 35,23
|
318,14
|
CAC 40 INDEX
|
7 915,36
|
- 78,13
|
-234,14
|
Shanghai Composite
|
4 096,02
|
- 28,17
|
127,18
|
Bist 100
|
12 702,00
|
- 90,81
|
1 440,48
|
RTS
|
1 149,71
|
13,76
|
35,58
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1610
|
-0,0008
|
- 0,0135
|
USD/GBP
|
1,3418
|
0,0005
|
- 0,0055
|
JPY/USD
|
157,8500
|
0,0700
|
1,4000
|
RUB/USD
|
78,4114
|
- 0,3713
|
- 0,3386
|
TRY/USD
|
44,0748
|
- 0,0017
|
1,1186
|
CNY/USD
|
6,8867
|
- 0,0177
|
- 0,1023
Son xəbərlər
09:49
"Araz-Naxçıvan" Azərbaycan çempionatlarında 20-ci dəfə böyük hesabla uduzubFutbol
09:48
FIS "Şahdağ"da keçirilməsi planlaşdırılan Dünya Kubokunun final mərhələsini təxirə salıbFərdi
09:39
BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İranın PUA və raket hücumu zərərsizləşdirilirDigər ölkələr
09:30
Emin Həsənzadə: İrana 30 tona yaxın humanitar yardım göndərilibDaxili siyasət
09:28
UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" – "Liverpul" matçı ilə 1/8 final mərhələsi başlayırFutbol
09:19
Yevlaxda kişi dəm qazından zəhərlənərək ölübHadisə
09:19
Foto
Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana humanitar yardım yola salınıbXarici siyasət
09:18
Yaxın Şərqdəki vəziyyət WADA-nın Bakı simpoziumunun təxirə salınmasına səbəb olubFərdi
09:15