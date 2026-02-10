Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.02.2026)

    Финансы
    • 10 февраля, 2026
    • 09:14
    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    68,90

    0,85

    8,05

    WTI (долл/барр)

    64,19

    0,64

    6,77

    Золото (долл/унция)

    5 048,10

    68,30

    707,00

    Индексы

    Dow-Jones

    50 135,87

    20,20

    2 072,58

    S&P 500

    6 964,82

    32,52

    119,32

    Nasdaq

    23 238,67

    207,46

    - 3,32

    Nikkei

    57 590,54

    3 336,86

    7 251,06

    Dax

    25 014,87

    293,41

    524,46

    FTSE 100

    10 386,23

    16,48

    454,85

    CAC 40 INDEX

    8 323,28

    49,44

    173,78

    Shanghai Composite

    4 116,72

    48,83

    147,88

    Bist 100

    13 838,38

    316,42

    2 576,86

    RTS

    1 104,72

    - 13,61

    - 9,41

    Валюта

    USD/EUR

    1,1909

    0,0094

    0,0164

    USD/GBP

    1,3682

    0,0071

    0,0209

    JPY/USD

    155,2500

    - 1,9700

    - 1,2000

    RUB/USD

    77,2182

    0,1855

    - 1,5318

    TRY/USD

    43,6090

    0,0023

    0,6528

    CNY/USD

    6,9111

    -0,0242

    - 0,0779
    фондовые рынки фондовые индексы золото нефть
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.02.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (10.02.2026)
