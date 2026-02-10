Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.02.2026)
Maliyyə
- 10 fevral, 2026
- 08:59
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
68,90
|
0,85
|
8,05
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
64,19
|
0,64
|
6,77
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
5 048,10
|
68,30
|
707,00
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
50 135,87
|
20,20
|
2 072,58
|
S&P 500
|
6 964,82
|
32,52
|
119,32
|
Nasdaq
|
23 238,67
|
207,46
|
- 3,32
|
Nikkei
|
57 590,54
|
3 336,86
|
7 251,06
|
Dax
|
25 014,87
|
293,41
|
524,46
|
FTSE 100
|
10 386,23
|
16,48
|
454,85
|
CAC 40 INDEX
|
8 323,28
|
49,44
|
173,78
|
Shanghai Composite
|
4 116,72
|
48,83
|
147,88
|
Bist 100
|
13 838,38
|
316,42
|
2 576,86
|
RTS
|
1 104,72
|
- 13,61
|
- 9,41
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1909
|
0,0094
|
0,0164
|
USD/GBP
|
1,3682
|
0,0071
|
0,0209
|
JPY/USD
|
155,2500
|
- 1,9700
|
- 1,2000
|
RUB/USD
|
77,2182
|
0,1855
|
- 1,5318
|
TRY/USD
|
43,6090
|
0,0023
|
0,6528
|
CNY/USD
|
6,9111
|
-0,0242
|
- 0,0779
Son xəbərlər
09:21
İsmayıllıda meşədə gizlətdiyi narkotik vasitənin satışı ilə məşğul olan şəxs tutulubHadisə
09:21
Çoksi: Azərbaycan davamlı iqtisadi artım üçün əhəmiyyətli potensiala malikdirXarici siyasət
09:07
Foto
Qusarda "Bənövşə gölü" su anbarında yenidənqurma işlərinə başlanılıbİnfrastruktur
09:00
Premyer Liqa: "Şamaxı" "Qarabağ"ı, "Neftçi" "Qəbələ"ni qəbul edirFutbol
09:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.02.2026)Maliyyə
08:59
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.02.2026)Maliyyə
08:54
ABŞ iri İT şirkətlərini çiplərə tətbiq olunan tariflərdən azad etməyi planlaşdırırİKT
08:53
ABŞ Ticarət Palatasının vitse-prezidenti nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərinin məqsədini açıqlayıbBiznes
08:46