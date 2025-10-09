Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.10.2025)
Финансы
- 09 октября, 2025
- 09:07
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
65,91
|
- 0,34
|
- 8,73
|
WTI (долл/барр)
|
62,17
|
- 0,38
|
- 9,55
|
Золото (долл/унция)
|
4 057,00
|
- 13,50
|
1 416,00
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 601,78
|
- 1,20
|
4 057,56
|
S&P 500
|
6 753,72
|
39,13
|
872,09
|
Nasdaq
|
23 043,38
|
255,01
|
3 732,59
|
Nikkei
|
47 734,99
|
- 215,89
|
7 840,45
|
Dax
|
24 597,13
|
211,35
|
4 687,99
|
FTSE 100
|
9 548,87
|
65,29
|
1 375,85
|
CAC 40 INDEX
|
8 060,13
|
85,28
|
679,39
|
Shanghai Composite
|
3 882,78
|
0,00
|
531,02
|
Bist 100
|
10 756,27
|
- 57,84
|
925,71
|
RTS
|
989,91
|
0,00
|
96,69
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1646
|
0,0000
|
0,1292
|
USD/GBP
|
1,3413
|
0,0000
|
0,0897
|
JPY/USD
|
152,5000
|
- 0,1900
|
- 4,7000
|
RUB/USD
|
81,3406
|
- 0,5800
|
- 32,1794
|
TRY/USD
|
7,1258
|
0,0000
|
- 28,2342
|
CNY/USD
|
41,7212
|
0,0200
|
34,4212
