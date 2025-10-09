Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.10.2025)

    Финансы
    • 09 октября, 2025
    • 09:07
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.10.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    65,91

    - 0,34

    - 8,73

    WTI (долл/барр)

    62,17

    - 0,38

    - 9,55

    Золото (долл/унция)

    4 057,00

    - 13,50

    1 416,00

    Индексы

    Dow-Jones

    46 601,78

    - 1,20

    4 057,56

    S&P 500

    6 753,72

    39,13

    872,09

    Nasdaq

    23 043,38

    255,01

    3 732,59

    Nikkei

    47 734,99

    - 215,89

    7 840,45

    Dax

    24 597,13

    211,35

    4 687,99

    FTSE 100

    9 548,87

    65,29

    1 375,85

    CAC 40 INDEX

    8 060,13

    85,28

    679,39

    Shanghai Composite

    3 882,78

    0,00

    531,02

    Bist 100

    10 756,27

    - 57,84

    925,71

    RTS

    989,91

    0,00

    96,69

    Валюта

    USD/EUR

    1,1646

    0,0000

    0,1292

    USD/GBP

    1,3413

    0,0000

    0,0897

    JPY/USD

    152,5000

    - 0,1900

    - 4,7000

    RUB/USD

    81,3406

    - 0,5800

    - 32,1794

    TRY/USD

    7,1258

    0,0000

    - 28,2342

    CNY/USD

    41,7212

    0,0200

    34,4212
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.10.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (09.10.2025)

