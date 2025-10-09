İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.10.2025)

    Maliyyə
    • 09 oktyabr, 2025
    • 08:57
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.10.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    65,91

    - 0,34

    - 8,73

    Neft WTI (dollar/barel)

    62,17

    - 0,38

    - 9,55

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 057,00

    - 13,50

    1 416,00

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 601,78

    - 1,20

    4 057,56

    S&P 500

    6 753,72

    39,13

    872,09

    Nasdaq

    23 043,38

    255,01

    3 732,59

    Nikkei

    47 734,99

    - 215,89

    7 840,45

    Dax

    24 597,13

    211,35

    4 687,99

    FTSE 100

    9 548,87

    65,29

    1 375,85

    CAC 40 INDEX

    8 060,13

    85,28

    679,39

    Shanghai Composite

    3 882,78

    0,00

    531,02

    Bist 100

    10 756,27

    - 57,84

    925,71

    RTS

    989,91

    0,00

    96,69

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1646

    0,0000

    0,1292

    USD/GBP

    1,3413

    0,0000

    0,0897

    JPY/USD

    152,5000

    - 0,1900

    - 4,7000

    RUB/USD

    81,3406

    - 0,5800

    - 32,1794

    TRY/USD

    7,1258

    0,0000

    - 28,2342

    CNY/USD

    41,7212

    0,0200

    34,4212
    Əmtəə indeks valyuta
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.10.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (09.10.2025)

    Son xəbərlər

    09:54
    Foto

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və ACTRAV arasında Bəyannamə imzalayıb

    Biznes
    09:54

    Harri Keyn İngiltərə millisinin bugünkü matçında iştirak etməyəcək

    Futbol
    09:50

    Ermənistan və ABŞ TRIPP layihəsinin həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Region
    09:48
    Foto

    Bakıda fintex forumu keçirilir

    Maliyyə
    09:42

    İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər problemi ilə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

    Daxili siyasət
    09:41

    "Azexport" Gürcüstanda satış üçün daha bir məhsula Sərbəst Satış Sertifikatı verib

    Biznes
    09:40

    İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində beynəlxalq konfrans keçirilir

    Digər
    09:39

    Bakı metrosunda qatarların hərəkəti ləngiyib

    İnfrastruktur
    09:36

    AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 2 dəfə artıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti