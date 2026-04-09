    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.04.2026)

    Финансы
    • 09 апреля, 2026
    • 09:05
    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    96,89

    2,57

    36,04

    WTI (долл/барр)

    97,37

    1,64

    39,95

    Золото (долл/унция)

    4 743,90

    - 89,30

    402,80

    Индексы

    Dow-Jones

    47 909,92

    1 325,46

    - 153,37

    S&P 500

    6 782,81

    165,96

    - 62,69

    Nasdaq

    22 634,99

    617,14

    - 607,00

    Nikkei

    55 842,32

    - 374,49

    5 502,84

    Dax

    24 080,63

    1 159,04

    - 409,78

    FTSE 100

    10 608,88

    260,09

    677,50

    CAC 40 INDEX

    8 263,87

    355,13

    114,37

    Shanghai Composite

    3 993,99

    102,97

    25,15

    Bist 100

    13 536,84

    615,28

    2 275,32

    RTS

    1 112,40

    - 6,58

    - 1,73

    Валюта

    USD/EUR

    1,1669

    - 0,0010

    - 0,0076

    USD/GBP

    1,3403

    - 0,0014

    - 0,0070

    JPY/USD

    158,6700

    0,2500

    2,2200

    RUB/USD

    78,3280

    - 0,0606

    - 0,4220

    TRY/USD

    44,4980

    - 0,0449

    1,5418

    CNY/USD

    6,8337

    0,0029

    - 0,1553
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.04.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (09.04.2026)

