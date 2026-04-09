Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.04.2026)
Maliyyə
- 09 aprel, 2026
- 08:55
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
96,89
|
2,57
|
36,04
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
97,37
|
1,64
|
39,95
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 743,90
|
- 89,30
|
402,80
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
47 909,92
|
1 325,46
|
- 153,37
|
S&P 500
|
6 782,81
|
165,96
|
- 62,69
|
Nasdaq
|
22 634,99
|
617,14
|
- 607,00
|
Nikkei
|
55 842,32
|
- 374,49
|
5 502,84
|
Dax
|
24 080,63
|
1 159,04
|
- 409,78
|
FTSE 100
|
10 608,88
|
260,09
|
677,50
|
CAC 40 INDEX
|
8 263,87
|
355,13
|
114,37
|
Shanghai Composite
|
3 993,99
|
102,97
|
25,15
|
Bist 100
|
13 536,84
|
615,28
|
2 275,32
|
RTS
|
1 112,40
|
- 6,58
|
- 1,73
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1669
|
- 0,0010
|
- 0,0076
|
USD/GBP
|
1,3403
|
- 0,0014
|
- 0,0070
|
JPY/USD
|
158,6700
|
0,2500
|
2,2200
|
RUB/USD
|
78,3280
|
- 0,0606
|
- 0,4220
|
TRY/USD
|
44,4980
|
- 0,0449
|
1,5418
|
CNY/USD
|
6,8337
|
0,0029
|
- 0,1553
