    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.10.2025)

    Финансы
    • 08 октября, 2025
    • 09:02
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.10.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    65,96

    0,31

    - 8,68

    WTI (долл/барр)

    62,27

    0,42

    - 9,45

    Золото (долл/унция)

    4 040,50

    43,70

    1 399,50

    Индексы

    Dow-Jones

    46 602,98

    - 91,99

    4 058,76

    S&P 500

    6 714,59

    - 25,69

    832,96

    Nasdaq

    22 788,36

    - 153,31

    3 477,57

    Nikkei

    47 903,90

    - 343,27

    8 009,36

    Dax

    24 385,78

    7,49

    4 476,64

    FTSE 100

    9 483,58

    4,44

    1 310,56

    CAC 40 INDEX

    7 974,85

    3,07

    594,11

    Shanghai Composite

    3 882,78

    0,00

    531,02

    Bist 100

    10 814,11

    79,24

    983,55

    RTS

    1 026,02

    20,80

    132,80

    Валюта

    USD/EUR

    1,1618

    - 0,0086

    0,1264

    USD/GBP

    1,3392

    - 0,0086

    0,0876

    JPY/USD

    152,3700

    2,0300

    - 4,8300

    RUB/USD

    82,3535

    -0,6817

    - 31,1665

    TRY/USD

    41,7144

    0,0070

    6,3544

    CNY/USD

    7,1214

    0,0000

    - 0,1786
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.10.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (08.10.2025)

