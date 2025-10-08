Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.10.2025)
Финансы
- 08 октября, 2025
- 09:02
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
65,96
|
0,31
|
- 8,68
|
WTI (долл/барр)
|
62,27
|
0,42
|
- 9,45
|
Золото (долл/унция)
|
4 040,50
|
43,70
|
1 399,50
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 602,98
|
- 91,99
|
4 058,76
|
S&P 500
|
6 714,59
|
- 25,69
|
832,96
|
Nasdaq
|
22 788,36
|
- 153,31
|
3 477,57
|
Nikkei
|
47 903,90
|
- 343,27
|
8 009,36
|
Dax
|
24 385,78
|
7,49
|
4 476,64
|
FTSE 100
|
9 483,58
|
4,44
|
1 310,56
|
CAC 40 INDEX
|
7 974,85
|
3,07
|
594,11
|
Shanghai Composite
|
3 882,78
|
0,00
|
531,02
|
Bist 100
|
10 814,11
|
79,24
|
983,55
|
RTS
|
1 026,02
|
20,80
|
132,80
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1618
|
- 0,0086
|
0,1264
|
USD/GBP
|
1,3392
|
- 0,0086
|
0,0876
|
JPY/USD
|
152,3700
|
2,0300
|
- 4,8300
|
RUB/USD
|
82,3535
|
-0,6817
|
- 31,1665
|
TRY/USD
|
41,7144
|
0,0070
|
6,3544
|
CNY/USD
|
7,1214
|
0,0000
|
- 0,1786
Последние новости
09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2025)Финансы
09:28
В Габале автомобиль врезался в бетонный столб, есть погибшийПроисшествия
09:26
В ДТП на дороге Баку-Газах пострадали 4 человекаПроисшествия
09:24
EIA не изменил прогноз на 2026 год по добыче нефти с конденсатом в АзербайджанеЭнергетика
09:22
ЧE: Сборная Азербайджана по шахматам одержала очередную победуИндивидуальные
09:17
EIA сохранил прогноз на 2025 год по добыче нефти с конденсатом в АзербайджанеЭнергетика
09:11
Цена на золото обновила исторический максимумФинансы
09:06
Мировые цены на нефть возобновили ростЭнергетика
09:02