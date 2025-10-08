İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.10.2025)

    Maliyyə
    • 08 oktyabr, 2025
    • 08:54
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.10.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    65,96

    0,31

    - 8,68

    Neft WTI (dollar/barel)

    62,27

    0,42

    - 9,45

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 040,50

    43,70

    1 399,50

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 602,98

    - 91,99

    4 058,76

    S&P 500

    6 714,59

    - 25,69

    832,96

    Nasdaq

    22 788,36

    - 153,31

    3 477,57

    Nikkei

    47 903,90

    - 343,27

    8 009,36

    Dax

    24 385,78

    7,49

    4 476,64

    FTSE 100

    9 483,58

    4,44

    1 310,56

    CAC 40 INDEX

    7 974,85

    3,07

    594,11

    Shanghai Composite

    3 882,78

    0,00

    531,02

    Bist 100

    10 814,11

    79,24

    983,55

    RTS

    1 026,02

    20,80

    132,80

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1618

    - 0,0086

    0,1264

    USD/GBP

    1,3392

    - 0,0086

    0,0876

    JPY/USD

    152,3700

    2,0300

    - 4,8300

    RUB/USD

    82,3535

    -0,6817

    - 31,1665

    TRY/USD

    41,7144

    0,0070

    6,3544

    CNY/USD

    7,1214

    0,0000

    - 0,1786
    Beynəlxalq əmtəə fond valyuta bazarları
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.10.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (08.10.2025)

    Son xəbərlər

    09:25

    Türkiyədə bir qrup tanınmış müğənni saxlanılıb

    Region
    09:15

    Naxçıvanda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    09:12

    Bakı-Qazax yolunda avtomobil qəzası olub, 4 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.10.2025)

    Maliyyə
    09:07

    "Sabah" basketbol komandasının baş məşqçisi: "Səhvləri aradan qaldırmalıyıq"

    Komanda
    09:04

    Qəbələdə avtomobil beton dirəyə çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    09:00

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi növbəti qələbəsini qazanıb

    Fərdi
    09:00

    Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən şəxsin cinayət işinə xitam verilməsi üçün vəsatət qaldırılıb

    Hadisə
    08:55

    "Finex Kredit" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti