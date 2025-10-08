Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.10.2025)
Maliyyə
- 08 oktyabr, 2025
- 08:54
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
65,96
|
0,31
|
- 8,68
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
62,27
|
0,42
|
- 9,45
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 040,50
|
43,70
|
1 399,50
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
46 602,98
|
- 91,99
|
4 058,76
|
S&P 500
|
6 714,59
|
- 25,69
|
832,96
|
Nasdaq
|
22 788,36
|
- 153,31
|
3 477,57
|
Nikkei
|
47 903,90
|
- 343,27
|
8 009,36
|
Dax
|
24 385,78
|
7,49
|
4 476,64
|
FTSE 100
|
9 483,58
|
4,44
|
1 310,56
|
CAC 40 INDEX
|
7 974,85
|
3,07
|
594,11
|
Shanghai Composite
|
3 882,78
|
0,00
|
531,02
|
Bist 100
|
10 814,11
|
79,24
|
983,55
|
RTS
|
1 026,02
|
20,80
|
132,80
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1618
|
- 0,0086
|
0,1264
|
USD/GBP
|
1,3392
|
- 0,0086
|
0,0876
|
JPY/USD
|
152,3700
|
2,0300
|
- 4,8300
|
RUB/USD
|
82,3535
|
-0,6817
|
- 31,1665
|
TRY/USD
|
41,7144
|
0,0070
|
6,3544
|
CNY/USD
|
7,1214
|
0,0000
|
- 0,1786
