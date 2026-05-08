Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.05.2026)
Финансы
- 08 мая, 2026
- 09:06
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
100,06
|
- 1,21
|
39,21
|
WTI (долл/барр)
|
94,81
|
- 0,27
|
37,39
|
Золото (долл/унция)
|
4 710,90
|
16,60
|
369,80
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 596,97
|
- 313,62
|
1 533,68
|
S&P 500
|
7 337,11
|
- 28,01
|
491,61
|
Nasdaq
|
25 806,20
|
- 32,75
|
2 564,21
|
Nikkei
|
62 883,84
|
3 370,72
|
12 544,36
|
Dax
|
24 663,61
|
- 255,08
|
173,20
|
FTSE 100
|
10 276,95
|
- 161,71
|
345,57
|
CAC 40 INDEX
|
8 202,08
|
- 97,34
|
52,58
|
Shanghai Composite
|
4 180,09
|
19,92
|
211,25
|
Bist 100
|
15 040,25
|
122,82
|
3 778,73
|
RTS
|
1 104,09
|
1,67
|
- 10,04
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1737
|
- 0,0015
|
- 0,0008
|
USD/GBP
|
1,3567
|
- 0,0031
|
0,0094
|
JPY/USD
|
156,8500
|
0,4600
|
0,4000
|
RUB/USD
|
74,6539
|
- 0,1090
|
- 4,0961
|
TRY/USD
|
45,3114
|
0,0981
|
2,3552
|
CNY/USD
|
6,8042
|
- 0,0125
|
- 0,1848
