Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.05.2026)
Maliyyə
- 08 may, 2026
- 09:05
Son qiymət
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel)
100,06
- 1,21
39,21
Neft WTI (dollar/barel)
94,81
- 0,27
37,39
Qızıl (dollar/unsiya)
4 710,90
16,60
369,80
İndekslər
Dow-Jones
49 596,97
- 313,62
1 533,68
S&P 500
7 337,11
- 28,01
491,61
Nasdaq
25 806,20
- 32,75
2 564,21
Nikkei
62 883,84
3 370,72
12 544,36
Dax
24 663,61
- 255,08
173,20
FTSE 100
10 276,95
- 161,71
345,57
CAC 40 INDEX
8 202,08
- 97,34
52,58
Shanghai Composite
4 180,09
19,92
211,25
Bist 100
15 040,25
122,82
3 778,73
RTS
1 104,09
1,67
- 10,04
Valyuta
USD/EUR
1,1737
- 0,0015
- 0,0008
USD/GBP
1,3567
- 0,0031
0,0094
JPY/USD
156,8500
0,4600
0,4000
RUB/USD
74,6539
- 0,1090
- 4,0961
TRY/USD
45,3114
0,0981
2,3552
CNY/USD
6,8042
- 0,0125
- 0,1848
