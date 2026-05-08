    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.05.2026)

    Maliyyə
    • 08 may, 2026
    • 09:05
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    100,06

    - 1,21

    39,21

    Neft WTI (dollar/barel)

    94,81

    - 0,27

    37,39

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 710,90

    16,60

    369,80

    İndekslər

    Dow-Jones

    49 596,97

    - 313,62

    1 533,68

    S&P 500

    7 337,11

    - 28,01

    491,61

    Nasdaq

    25 806,20

    - 32,75

    2 564,21

    Nikkei

    62 883,84

    3 370,72

    12 544,36

    Dax

    24 663,61

    - 255,08

    173,20

    FTSE 100

    10 276,95

    - 161,71

    345,57

    CAC 40 INDEX

    8 202,08

    - 97,34

    52,58

    Shanghai Composite

    4 180,09

    19,92

    211,25

    Bist 100

    15 040,25

    122,82

    3 778,73

    RTS

    1 104,09

    1,67

    - 10,04

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1737

    - 0,0015

    - 0,0008

    USD/GBP

    1,3567

    - 0,0031

    0,0094

    JPY/USD

    156,8500

    0,4600

    0,4000

    RUB/USD

    74,6539

    - 0,1090

    - 4,0961

    TRY/USD

    45,3114

    0,0981

    2,3552

    CNY/USD

    6,8042

    - 0,0125

    - 0,1848
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.05.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (08.05.2026)

