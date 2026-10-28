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    "World Winners Cup Alanya 2026": Azərbaycanın "Marafon" klubu üçüncü oyunda da məğlub olub

    Futbol
    • 28 oktyabr, 2026
    • 12:51
    World Winners Cup Alanya 2026: Azərbaycanın Marafon klubu üçüncü oyunda da məğlub olub

    Azərbaycanın çimərlik futbolu komandası "Marafon" İK "World Winners Cup Alanya 2026" turnirindəki növbəti oyununda da məğlub olub.

    "Report"un məlumatına görə, ölkə təmsilçisi F qrupundakı üçüncü matçında Bolqarıstanın "Spartak" klubuna uduzub.

    Görüşün əsas vaxtı 4:4 hesabı ilə bitib. Penaltilər seriyasında isə rəqib daha dəqiq oynayıb - 3:1.

    "Marafon" İK ilk turda Çinin TMS klubuna 2:4, ikinci oyunda isə Ukraynanın "Sunrise" (Kiyev) komandasına 6:8 hesabı ilə uduzub.

    World Winners Cup Alanya 2026 Marafon FK
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