"World Winners Cup Alanya 2026": Azərbaycanın "Marafon" klubu üçüncü oyunda da məğlub olub
Futbol
- 28 oktyabr, 2026
- 12:51
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Azərbaycanın çimərlik futbolu komandası "Marafon" İK "World Winners Cup Alanya 2026" turnirindəki növbəti oyununda da məğlub olub.
"Report"un məlumatına görə, ölkə təmsilçisi F qrupundakı üçüncü matçında Bolqarıstanın "Spartak" klubuna uduzub.
Görüşün əsas vaxtı 4:4 hesabı ilə bitib. Penaltilər seriyasında isə rəqib daha dəqiq oynayıb - 3:1.
"Marafon" İK ilk turda Çinin TMS klubuna 2:4, ikinci oyunda isə Ukraynanın "Sunrise" (Kiyev) komandasına 6:8 hesabı ilə uduzub.
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