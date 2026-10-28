Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Aparat rəhbəri vəzifəsinə təyinat olub
Daxili siyasət
- 28 oktyabr, 2026
- 12:42
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Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) Aparat rəhbəri vəzifəsi Fərman Qurbanlıya həvalə edilib.
Bu barədə "Report"a ETSN-in mətbuat katibi İradə İbrahimova bildirib.
Onun sözlərinə görə, Fərman Qurbanlı bu təyinatadək ETSN-in Aparat rəhbərinin müavini vəzifəsində çalışıb.
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