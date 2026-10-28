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    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Aparat rəhbəri vəzifəsinə təyinat olub

    Daxili siyasət
    • 28 oktyabr, 2026
    • 12:42
    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Aparat rəhbəri vəzifəsinə təyinat olub

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) Aparat rəhbəri vəzifəsi Fərman Qurbanlıya həvalə edilib.

    Bu barədə "Report"a ETSN-in mətbuat katibi İradə İbrahimova bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Fərman Qurbanlı bu təyinatadək ETSN-in Aparat rəhbərinin müavini vəzifəsində çalışıb.

    Fərman Qurbanlı Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN)
    44 filmi
    44 filmi

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