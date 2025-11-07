Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.11.2025)

Цены на нефть незначительно выросли Финансы

В Эр-Рияде состоится церемония открытия VI Исламских игр солидарности Индивидуальные

Цена азербайджанской нефти упала ниже 65 долларов Энергетика

Золото подорожало на ожиданиях сокращения учетной ставки в США Финансы

В Билясуваре женщина погибла от тяжелых ожогов после падения на печь Происшествия

ING прогнозирует повышение учетной ставки в Азербайджане к концу 2025 года до 7,25% Финансы

Фото В Военной прокуратуре прошло мероприятие по случаю Дня Победы Внутренняя политика

Фото SOCAR и Sinopec Engineering подписали соглашение о сотрудничестве Энергетика