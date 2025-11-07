Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.11.2025)
Maliyyə
- 07 noyabr, 2025
- 08:55
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
63,72
|
- 0,01
|
- 10,92
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
59,78
|
- 0,03
|
- 11,94
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 002,00
|
6,30
|
1 361,00
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
46 912,30
|
- 398,70
|
4 368,08
|
S&P 500
|
6 720,32
|
- 75,97
|
838,69
|
Nasdaq
|
23 053,99
|
- 445,81
|
3 743,20
|
Nikkei
|
49 863,69
|
- 1 100,18
|
9 969,15
|
Dax
|
23 734,02
|
- 315,72
|
3 824,88
|
FTSE 100
|
9 735,78
|
- 41,30
|
1 562,76
|
CAC 40 INDEX
|
7 964,77
|
- 109,46
|
584,03
|
Shanghai Composite
|
4 001,24
|
- 3,01
|
649,48
|
Bist 100
|
11 073,27
|
102,90
|
1 242,71
|
RTS
|
984,32
|
- 3,80
|
91,10
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1535
|
0,0028
|
0,1181
|
USD/GBP
|
1,3116
|
0,0054
|
0,0600
|
JPY/USD
|
153,1200
|
- 0,8200
|
- 4,0800
|
RUB/USD
|
81,2290
|
- 0,1210
|
- 32,2910
|
TRY/USD
|
42,2018
|
0,0937
|
6,8418
|
CNY/USD
|
7,1224
|
- 0,0022
|
- 0,1776
