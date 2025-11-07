İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.11.2025)

    Maliyyə
    • 07 noyabr, 2025
    • 08:55
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.11.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    63,72

    - 0,01

    - 10,92

    Neft WTI (dollar/barel)

    59,78

    - 0,03

    - 11,94

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 002,00

    6,30

    1 361,00

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 912,30

    - 398,70

    4 368,08

    S&P 500

    6 720,32

    - 75,97

    838,69

    Nasdaq

    23 053,99

    - 445,81

    3 743,20

    Nikkei

    49 863,69

    - 1 100,18

    9 969,15

    Dax

    23 734,02

    - 315,72

    3 824,88

    FTSE 100

    9 735,78

    - 41,30

    1 562,76

    CAC 40 INDEX

    7 964,77

    - 109,46

    584,03

    Shanghai Composite

    4 001,24

    - 3,01

    649,48

    Bist 100

    11 073,27

    102,90

    1 242,71

    RTS

    984,32

    - 3,80

    91,10

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1535

    0,0028

    0,1181

    USD/GBP

    1,3116

    0,0054

    0,0600

    JPY/USD

    153,1200

    - 0,8200

    - 4,0800

    RUB/USD

    81,2290

    - 0,1210

    - 32,2910

    TRY/USD

    42,2018

    0,0937

    6,8418

    CNY/USD

    7,1224

    - 0,0022

    - 0,1776
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.11.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (07.11.2025)

