Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.10.2025)

    Финансы
    • 07 октября, 2025
    • 08:57
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.10.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    65,65

    1,12

    - 8,99

    WTI (долл/барр)

    61,85

    0,97

    - 9,87

    Золото (долл/унция)

    3 996,80

    87,90

    1 355,80

    Индексы

    Dow-Jones

    46 694,97

    - 63,31

    4 150,75

    S&P 500

    6 740,28

    24,49

    858,65

    Nasdaq

    22 941,67

    161,16

    3 630,88

    Nikkei

    48 247,17

    2 477,67

    8 352,63

    Dax

    24 378,29

    - 0,51

    4 469,15

    FTSE 100

    9 479,14

    - 12,11

    1 306,12

    CAC 40 INDEX

    7 971,78

    - 109,76

    591,04

    Shanghai Composite

    3 882,78

    0,00

    531,02

    Bist 100

    10 734,87

    - 123,65

    904,31

    RTS

    1 005,22

    3,36

    112,00

    Валюта

    USD/EUR

    1,1704

    - 0,0038

    0,1350

    USD/GBP

    1,3478

    - 0,0002

    0,0962

    JPY/USD

    150,3400

    2,8700

    - 6,8600

    RUB/USD

    83,0352

    0,7609

    - 30,4848

    TRY/USD

    41,7074

    0,0514

    6,3474

    CNY/USD

    7,1214

    0,0000

    - 0,1786
    фондовые рынки товарные рынки нефть золото валюта
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.10.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (07.10.2025)

    Последние новости

    09:34

    В Губе сбитый автомобилем пешеход скончался спустя 4 дня

    Происшествия
    09:32

    Азербайджан и Казахстан на следующей неделе проведут заседание МПК

    В регионе
    09:30

    В результате ДТП с микроавтобусом в Турции пять человек погибли, 10 ранены

    В регионе
    09:29

    Пограничники пресекли контрабанду более 22 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

    Происшествия
    09:24

    В день закрытия III Игр стран СНГ на некоторых дорогах Гянджи будут введены ограничения

    Индивидуальные
    09:23

    Atasığorta сократит уставный капитал почти в 2 раза

    Финансы
    09:17

    СМИД ОТГ проводит заседание в Габале

    Внешняя политика
    09:12

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2025)

    Финансы
    09:10

    Цена на золото достигла рекордного уровня

    Энергетика
    Лента новостей