Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.10.2025)
Финансы
- 07 октября, 2025
- 08:57
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
65,65
|
1,12
|
- 8,99
|
WTI (долл/барр)
|
61,85
|
0,97
|
- 9,87
|
Золото (долл/унция)
|
3 996,80
|
87,90
|
1 355,80
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 694,97
|
- 63,31
|
4 150,75
|
S&P 500
|
6 740,28
|
24,49
|
858,65
|
Nasdaq
|
22 941,67
|
161,16
|
3 630,88
|
Nikkei
|
48 247,17
|
2 477,67
|
8 352,63
|
Dax
|
24 378,29
|
- 0,51
|
4 469,15
|
FTSE 100
|
9 479,14
|
- 12,11
|
1 306,12
|
CAC 40 INDEX
|
7 971,78
|
- 109,76
|
591,04
|
Shanghai Composite
|
3 882,78
|
0,00
|
531,02
|
Bist 100
|
10 734,87
|
- 123,65
|
904,31
|
RTS
|
1 005,22
|
3,36
|
112,00
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1704
|
- 0,0038
|
0,1350
|
USD/GBP
|
1,3478
|
- 0,0002
|
0,0962
|
JPY/USD
|
150,3400
|
2,8700
|
- 6,8600
|
RUB/USD
|
83,0352
|
0,7609
|
- 30,4848
|
TRY/USD
|
41,7074
|
0,0514
|
6,3474
|
CNY/USD
|
7,1214
|
0,0000
|
- 0,1786
Последние новости
09:34
В Губе сбитый автомобилем пешеход скончался спустя 4 дняПроисшествия
09:32
Азербайджан и Казахстан на следующей неделе проведут заседание МПКВ регионе
09:30
В результате ДТП с микроавтобусом в Турции пять человек погибли, 10 раненыВ регионе
09:29
Пограничники пресекли контрабанду более 22 кг наркотиков из Ирана в АзербайджанПроисшествия
09:24
В день закрытия III Игр стран СНГ на некоторых дорогах Гянджи будут введены ограниченияИндивидуальные
09:23
Atasığorta сократит уставный капитал почти в 2 разаФинансы
09:17
СМИД ОТГ проводит заседание в ГабалеВнешняя политика
09:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2025)Финансы
09:10