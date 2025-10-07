Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.10.2025)
Maliyyə
- 07 oktyabr, 2025
- 08:49
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
65,65
|
1,12
|
- 8,99
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
61,85
|
0,97
|
- 9,87
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 996,80
|
87,90
|
1 355,80
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
46 694,97
|
- 63,31
|
4 150,75
|
S&P 500
|
6 740,28
|
24,49
|
858,65
|
Nasdaq
|
22 941,67
|
161,16
|
3 630,88
|
Nikkei
|
48 247,17
|
2 477,67
|
8 352,63
|
Dax
|
24 378,29
|
- 0,51
|
4 469,15
|
FTSE 100
|
9 479,14
|
- 12,11
|
1 306,12
|
CAC 40 INDEX
|
7 971,78
|
- 109,76
|
591,04
|
Shanghai Composite
|
3 882,78
|
0,00
|
531,02
|
Bist 100
|
10 734,87
|
- 123,65
|
904,31
|
RTS
|
1 005,22
|
3,36
|
112,00
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1704
|
- 0,0038
|
0,1350
|
USD/GBP
|
1,3478
|
- 0,0002
|
0,0962
|
JPY/USD
|
150,3400
|
2,8700
|
- 6,8600
|
RUB/USD
|
83,0352
|
0,7609
|
- 30,4848
|
TRY/USD
|
41,7074
|
0,0514
|
6,3474
|
CNY/USD
|
7,1214
|
0,0000
|
- 0,1786
