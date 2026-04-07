    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.04.2026)

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.04.2026)

    Финансы
    • 07 апреля, 2026
    • 09:13
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.04.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    111,70

    2,67

    50,85

    WTI (долл/барр)

    116,44

    4,90

    59,02

    Золото (долл/унция)

    4 671,20

    - 8,50

    330,10

    Индексы

    Dow-Jones

    46 669,88

    165,21

    - 1 393,41

    S&P 500

    6 611,83

    29,14

    - 233,67

    Nasdaq

    21 996,34

    117,16

    - 1 245,65

    Nikkei

    53 261,77

    138,28

    2 922,29

    Dax

    23 168,08

    0,00

    - 1 322,33

    FTSE 100

    10 436,29

    0,00

    504,91

    CAC 40 INDEX

    7 962,39

    0,00

    - 187,11

    Shanghai Composite

    3 881,53

    1,43

    - 87,31

    Bist 100

    13 112,31

    175,96

    1 850,79

    RTS

    1 114,34

    23,55

    0,21

    Валюта

    USD/EUR

    1,1534

    0,0015

    - 0,0211

    USD/GBP

    1,3228

    0,0026

    - 0,0245

    JPY/USD

    159,7900

    0,1200

    3,3400

    RUB/USD

    78,9856

    - 1,0400

    0,2356

    TRY/USD

    44,6080

    0,0259

    1,6518

    CNY/USD

    6,8770

    - 0,0052

    - 0,1120
    Фондовые рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.04.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (07.04.2026)

