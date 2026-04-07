Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.04.2026)
Maliyyə
- 07 aprel, 2026
- 09:00
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
111,70
|
2,67
|
50,85
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
116,44
|
4,90
|
59,02
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 671,20
|
- 8,50
|
330,10
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
46 669,88
|
165,21
|
- 1 393,41
|
S&P 500
|
6 611,83
|
29,14
|
- 233,67
|
Nasdaq
|
21 996,34
|
117,16
|
- 1 245,65
|
Nikkei
|
53 261,77
|
138,28
|
2 922,29
|
Dax
|
23 168,08
|
0,00
|
- 1 322,33
|
FTSE 100
|
10 436,29
|
0,00
|
504,91
|
CAC 40 INDEX
|
7 962,39
|
0,00
|
- 187,11
|
Shanghai Composite
|
3 881,53
|
1,43
|
- 87,31
|
Bist 100
|
13 112,31
|
175,96
|
1 850,79
|
RTS
|
1 114,34
|
23,55
|
0,21
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1534
|
0,0015
|
- 0,0211
|
USD/GBP
|
1,3228
|
0,0026
|
- 0,0245
|
JPY/USD
|
159,7900
|
0,1200
|
3,3400
|
RUB/USD
|
78,9856
|
- 1,0400
|
0,2356
|
TRY/USD
|
44,6080
|
0,0259
|
1,6518
|
CNY/USD
|
6,8770
|
- 0,0052
|
- 0,1120
Son xəbərlər
10:14
Tovuzda 19 yaşlı qızı qaçırmaqda şübhəli bilənən 4 nəfər saxlanılıbHadisə
10:13
"Biznesə daxilolma" indikatoru ilə bağlı yeni Yol Xəritəsi təsdiq edilibBiznes
10:10
Perm diyarında məktəblinin bıçaqladığı müəllim ölübRegion
10:03
Dani Olmo "Arsenal"in təklifindən imtina edibFutbol
09:50
Foto
Azərbaycanın turizm potensialı ilk dəfə İndoneziyada təqdim olunurTurizm
09:49
İsrail İrandakı infrastruktur obyektlərinə aid hədəflərin yenilənmiş siyahısını təsdiqləyibDigər ölkələr
09:48
Bakıda qarajların orta qiyməti martda 5 %-ə yaxın artıbBiznes
09:43
Türkiyədə qanunsuz tikinti və rüşvətlə bağlı 20 nəfər saxlanılıbRegion
09:35