    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.11.2025)

    Финансы
    • 06 ноября, 2025
    • 09:11
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.11.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой

    закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    63,73

    - 0,68

    - 10,91

    WTI (долл/барр)

    59,81

    - 0,67

    - 11,91

    Золото (долл/унция)

    3 995,70

    24,70

    1 354,70

    Индексы

    Dow-Jones

    47 311,00

    225,76

    4 766,78

    S&P 500

    6 796,29

    24,74

    914,66

    Nasdaq

    23 499,80

    151,16

    4 189,01

    Nikkei

    50 963,87

    1 175,32

    11 069,33

    Dax

    24 049,74

    100,63

    4 140,60

    FTSE 100

    9 777,08

    62,12

    1 604,06

    CAC 40 INDEX

    8 074,23

    6,70

    693,49

    Shanghai Composite

    4 004,25

    42,21

    652,49

    Bist 100

    10 970,37

    56,27

    1 139,81

    RTS

    988,12

    -13,18

    94,90

    Валюта

    USD/EUR

    1,1507

    0,0017

    0,1153

    USD/GBP

    1,3062

    0,0040

    0,0546

    JPY/USD

    153,9400

    0,4800

    - 3,2600

    RUB/USD

    81,3500

    0,3500

    - 32,1700

    TRY/USD

    42,1081

    0,0182

    6,7481

    CNY/USD

    7,1246

    - 0,0038

    - 0,1754
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.11.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (06.11.2025)

