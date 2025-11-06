Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.11.2025)
Maliyyə
- 06 noyabr, 2025
- 09:04
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
63,73
|
- 0,68
|
- 10,91
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
59,81
|
- 0,67
|
- 11,91
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 995,70
|
24,70
|
1 354,70
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
47 311,00
|
225,76
|
4 766,78
|
S&P 500
|
6 796,29
|
24,74
|
914,66
|
Nasdaq
|
23 499,80
|
151,16
|
4 189,01
|
Nikkei
|
50 963,87
|
1 175,32
|
11 069,33
|
Dax
|
24 049,74
|
100,63
|
4 140,60
|
FTSE 100
|
9 777,08
|
62,12
|
1 604,06
|
CAC 40 INDEX
|
8 074,23
|
6,70
|
693,49
|
Shanghai Composite
|
4 004,25
|
42,21
|
652,49
|
Bist 100
|
10 970,37
|
56,27
|
1 139,81
|
RTS
|
988,12
|
-13,18
|
94,90
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1507
|
0,0017
|
0,1153
|
USD/GBP
|
1,3062
|
0,0040
|
0,0546
|
JPY/USD
|
153,9400
|
0,4800
|
- 3,2600
|
RUB/USD
|
81,3500
|
0,3500
|
- 32,1700
|
TRY/USD
|
42,1081
|
0,0182
|
6,7481
|
CNY/USD
|
7,1246
|
- 0,0038
|
- 0,1754
