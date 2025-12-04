Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.12.2025)

    Финансы
    • 04 декабря, 2025
    • 09:05
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.12.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой

    закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    62,90

    0,41

    - 11,74

    WTI (долл/барр)

    59,22

    0,53

    - 12,50

    Золото (долл/унция)

    4 224,70

    - 27,40

    1 583,70

    Индексы

    Dow-Jones

    47 882,90

    408,44

    5 338,68

    S&P 500

    6 849,72

    20,35

    968,09

    Nasdaq

    23 454,09

    40,42

    4 143,30

    Nikkei

    50 727,56

    693,84

    10 833,02

    Dax

    23 693,71

    - 17,15

    3 784,57

    FTSE 100

    9 692,07

    - 9,73

    1 519,05

    CAC 40 INDEX

    8 087,42

    12,81

    706,68

    Shanghai Composite

    3 879,52

    - 14,70

    527,76

    Bist 100

    11 036,82

    - 86,65

    1 206,26

    RTS

    1 071,57

    - 13,11

    178,35

    Валюта

    USD/EUR

    1,1657

    0,0018

    0,1303

    USD/GBP

    1,3333

    0,0104

    0,0817

    JPY/USD

    155,4300

    - 0,2800

    - 1,7700

    RUB/USD

    77,0147

    - 0,1849

    - 36,5053

    TRY/USD

    42,4738

    - 0,0067

    7,1138

    CNY/USD

    7,0694

    0,0043

    -0,2306
    Ключевые показатели товарные рынки фондовые рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.12.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (04.12.2025)
    Elvis

    Последние новости

    09:27

    Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосети Украины на зиму

    Другие страны
    09:23

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2025)

    Финансы
    09:22

    Пассажиропоток Бакинского метро превысил 20 млн в ноябре

    Инфраструктура
    09:19

    В Шамкире перевозивший рабочих микроавтобус упал в водоканал

    Происшествия
    09:14

    Госдеп США переименовал Институт мира в честь Трампа

    Другие страны
    09:05

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.12.2025)

    Финансы
    08:57

    Аргентина получила первые закупленные у США ББМ Stryker

    Другие страны
    08:50

    В Турции в ДТП погибли четыре человека

    В регионе
    08:33

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей