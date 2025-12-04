İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.12.2025)

    Maliyyə
    • 04 dekabr, 2025
    • 08:52
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.12.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    62,90

    0,41

    - 11,74

    Neft WTI (dollar/barel)

    59,22

    0,53

    - 12,50

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 224,70

    - 27,40

    1 583,70

    İndekslər

    Dow-Jones

    47 882,90

    408,44

    5 338,68

    S&P 500

    6 849,72

    20,35

    968,09

    Nasdaq

    23 454,09

    40,42

    4 143,30

    Nikkei

    50 727,56

    693,84

    10 833,02

    Dax

    23 693,71

    - 17,15

    3 784,57

    FTSE 100

    9 692,07

    - 9,73

    1 519,05

    CAC 40 INDEX

    8 087,42

    12,81

    706,68

    Shanghai Composite

    3 879,52

    - 14,70

    527,76

    Bist 100

    11 036,82

    - 86,65

    1 206,26

    RTS

    1 071,57

    - 13,11

    178,35

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1657

    0,0018

    0,1303

    USD/GBP

    1,3333

    0,0104

    0,0817

    JPY/USD

    155,4300

    - 0,2800

    - 1,7700

    RUB/USD

    77,0147

    - 0,1849

    - 36,5053

    TRY/USD

    42,4738

    - 0,0067

    7,1138

    CNY/USD

    7,0694

    0,0043

    -0,2306
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.12.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (04.12.2025)

