Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.12.2025)
Maliyyə
- 04 dekabr, 2025
- 08:52
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
62,90
|
0,41
|
- 11,74
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
59,22
|
0,53
|
- 12,50
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 224,70
|
- 27,40
|
1 583,70
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
47 882,90
|
408,44
|
5 338,68
|
S&P 500
|
6 849,72
|
20,35
|
968,09
|
Nasdaq
|
23 454,09
|
40,42
|
4 143,30
|
Nikkei
|
50 727,56
|
693,84
|
10 833,02
|
Dax
|
23 693,71
|
- 17,15
|
3 784,57
|
FTSE 100
|
9 692,07
|
- 9,73
|
1 519,05
|
CAC 40 INDEX
|
8 087,42
|
12,81
|
706,68
|
Shanghai Composite
|
3 879,52
|
- 14,70
|
527,76
|
Bist 100
|
11 036,82
|
- 86,65
|
1 206,26
|
RTS
|
1 071,57
|
- 13,11
|
178,35
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1657
|
0,0018
|
0,1303
|
USD/GBP
|
1,3333
|
0,0104
|
0,0817
|
JPY/USD
|
155,4300
|
- 0,2800
|
- 1,7700
|
RUB/USD
|
77,0147
|
- 0,1849
|
- 36,5053
|
TRY/USD
|
42,4738
|
- 0,0067
|
7,1138
|
CNY/USD
|
7,0694
|
0,0043
|
-0,2306
Son xəbərlər
09:18
Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün daha 2 qarşılaşma baş tutacaqKomanda
09:14
Bakı metrosu noyabrda 20 milyondan çox sərnişin daşıyıbİnfrastruktur
09:10
Foto
Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan regional təşəbbüslərin reallaşma perspektivlərini nəzərdən keçiriblər - YENİLƏNİBXarici siyasət
09:08
Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsi bu gün başa çatacaqFutbol
09:06
Argentina ABŞ-dən "Stryker" zirehli transportyorlarından dördünü təhvil alıbDigər ölkələr
09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.12.2025)Maliyyə
09:03
"Bir Kredit" BOKT-un istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıbMaliyyə
08:58
Mərdəkan qəsəbəsinin bir hissəsində işıq olmayacaqEnergetika
08:52