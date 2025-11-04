Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.11.2025)
Финансы
- 04 ноября, 2025
- 09:03
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
64,72
|
- 0,05
|
- 9,92
|
WTI (долл/барр)
|
60,91
|
- 0,07
|
- 10,81
|
Золото (долл/унция)
|
3 999,40
|
2,90
|
1 358,40
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
47 336,68
|
- 226,19
|
4 792,46
|
S&P 500
|
6 851,97
|
11,77
|
970,34
|
Nasdaq
|
23 834,72
|
109,76
|
4 523,93
|
Nikkei
|
52 135,42
|
- 275,92
|
12 240,88
|
Dax
|
24 132,41
|
174,11
|
4 223,27
|
FTSE 100
|
9 701,37
|
- 15,88
|
1 528,35
|
CAC 40 INDEX
|
8 109,79
|
- 11,28
|
729,05
|
Shanghai Composite
|
3 969,05
|
14,26
|
617,29
|
Bist 100
|
11 060,39
|
88,87
|
1 229,83
|
RTS
|
1 001,30
|
18,91
|
108,08
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1514
|
- 0,0023
|
0,1160
|
USD/GBP
|
1,3131
|
- 0,0021
|
0,0615
|
JPY/USD
|
153,8900
|
- 0,1000
|
- 3,3100
|
RUB/USD
|
81,0000
|
0,1489
|
- 32,5200
|
TRY/USD
|
42,0754
|
0,0134
|
6,7154
|
CNY/USD
|
7,1255
|
0,0056
|
- 0,1745
