    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.11.2025)

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 08:56
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.11.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    64,72

    - 0,05

    - 9,92

    Neft WTI (dollar/barel)

    60,91

    - 0,07

    - 10,81

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3 999,40

    2,90

    1 358,40

    İndekslər

    Dow-Jones

    47 336,68

    - 226,19

    4 792,46

    S&P 500

    6 851,97

    11,77

    970,34

    Nasdaq

    23 834,72

    109,76

    4 523,93

    Nikkei

    52 135,42

    - 275,92

    12 240,88

    Dax

    24 132,41

    174,11

    4 223,27

    FTSE 100

    9 701,37

    - 15,88

    1 528,35

    CAC 40 INDEX

    8 109,79

    - 11,28

    729,05

    Shanghai Composite

    3 969,05

    14,26

    617,29

    Bist 100

    11 060,39

    88,87

    1 229,83

    RTS

    1 001,30

    18,91

    108,08

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1514

    - 0,0023

    0,1160

    USD/GBP

    1,3131

    - 0,0021

    0,0615

    JPY/USD

    153,8900

    - 0,1000

    - 3,3100

    RUB/USD

    81,0000

    0,1489

    - 32,5200

    TRY/USD

    42,0754

    0,0134

    6,7154

    CNY/USD

    7,1255

    0,0056

    - 0,1745
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.11.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (04.11.2025)

