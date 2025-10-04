Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.10.2025)

Шахбаз Шариф: Пакистан приветствует прекращение огня в секторе Газа Другие страны

В Кяльбаджаре заложен фундамент самой высотной ветровой электростанции Энергетика

РФ этой ночью атаковала Украину более сотней дронов и тремя ракетами Другие страны

Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции почти на 6% Бизнес

Фото В БСУ открылся VI Международный форум по новым вызовам в образовании Наука и образование

Санаэ Такаити возглавила ЛДП и может стать первой женщиной-премьером Японии Другие страны

В Куре утонул человек Происшествия

Россия минувшей ночью повторно атаковала энергосистему Черниговской области Украины Другие страны