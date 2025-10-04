Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.10.2025)
Финансы
- 04 октября, 2025
- 09:20
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
64,53
|
0,03
|
-10,11
|
WTI (долл/барр)
|
60,88
|
0,03
|
-10,84
|
Золото (долл/унция)
|
3 908,90
|
40,30
|
1 267,90
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 758,28
|
238,56
|
4 214,06
|
S&P 500
|
6 715,79
|
0,44
|
834,16
|
Nasdaq
|
22 780,51
|
-63,54
|
3 469,72
|
Nikkei
|
45 769,50
|
65,04
|
5 874,96
|
Dax
|
24 378,80
|
-43,76
|
4 469,66
|
FTSE 100
|
9 491,25
|
63,52
|
1 318,23
|
CAC 40 INDEX
|
8 081,54
|
24,91
|
700,80
|
Shanghai Composite
|
3 882,78
|
0,00
|
531,02
|
Bist 100
|
10 858,52
|
-224,11
|
1 027,96
|
RTS
|
1 001,86
|
-21,68
|
108,64
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1742
|
0,0021
|
0,1388
|
USD/GBP
|
1,3480
|
0,0043
|
0,0964
|
JPY/USD
|
147,4700
|
-0,2600
|
-9,7300
|
RUB/USD
|
82,2743
|
-0,1921
|
-31,2457
|
TRY/USD
|
41,6560
|
-0,0168
|
6,2960
|
CNY/USD
|
7,1214
|
0,0000
|
-0,1786
