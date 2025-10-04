Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.10.2025)

    Финансы
    • 04 октября, 2025
    • 09:20
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.10.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    64,53

    0,03

    -10,11

    WTI (долл/барр)

    60,88

    0,03

    -10,84

    Золото (долл/унция)

    3 908,90

    40,30

    1 267,90

    Индексы

    Dow-Jones

    46 758,28

    238,56

    4 214,06

    S&P 500

    6 715,79

    0,44

    834,16

    Nasdaq

    22 780,51

    -63,54

    3 469,72

    Nikkei

    45 769,50

    65,04

    5 874,96

    Dax

    24 378,80

    -43,76

    4 469,66

    FTSE 100

    9 491,25

    63,52

    1 318,23

    CAC 40 INDEX

    8 081,54

    24,91

    700,80

    Shanghai Composite

    3 882,78

    0,00

    531,02

    Bist 100

    10 858,52

    -224,11

    1 027,96

    RTS

    1 001,86

    -21,68

    108,64

    Валюта

    USD/EUR

    1,1742

    0,0021

    0,1388

    USD/GBP

    1,3480

    0,0043

    0,0964

    JPY/USD

    147,4700

    -0,2600

    -9,7300

    RUB/USD

    82,2743

    -0,1921

    -31,2457

    TRY/USD

    41,6560

    -0,0168

    6,2960

    CNY/USD

    7,1214

    0,0000

    -0,1786
    Ключевые показатели фондовые рынки валютные рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.10.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (04.10.2025)

